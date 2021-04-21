Презентація Apple 2021: представлено різнокольорові iMac та фіолетові iPhone

20 квітня Apple представила нові продукти і оновлення вже відомих лінійок. На першій презентації у нинішньому році показали різноколірні iMac на процесорі M1, фіолетовий iPhone та Apple iPad Pro з дисплеєм Liquid Retina XDR.

Масштабна презентація Apple знову пройшла онлайн. Це вже п'ятий поспіль захід компанії без глядачів, пише The Verge.

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Найцікавіше з презентації:

Фіолетові iPhone 12 і iPhone 12 mini

Ціна: така ж, як і в інших кольорах – від 915 доларів за iPhone 12 Mini і від 1050 доларів за звичайний iPhone 12.

така ж, як і в інших кольорах – від 915 доларів за iPhone 12 Mini і від 1050 доларів за звичайний iPhone 12. Дата передзамовлення: з 23 квітня, а у продажу з'являться з 30 квітня.

Останні iPhone тепер доступні не у п'яти кольорах, а в шести. iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max це не стосується – їх у фіолетовому кольорі немає.

iMac на M1 у різних кольорах

Ціна: 1700 доларів за версію з 7-ядерним графічним процесором, 1960 доларів – за версію з 8-ядерним графічним процесором, двома портами USB-3 і клавіатурою з Touch ID. А версія з накопичувачем 512 ГБ і всіма функціями обійдеться у 2210 доларів.

1700 доларів за версію з 7-ядерним графічним процесором, 1960 доларів – за версію з 8-ядерним графічним процесором, двома портами USB-3 і клавіатурою з Touch ID. А версія з накопичувачем 512 ГБ і всіма функціями обійдеться у 2210 доларів. Дата передзамовлення: з 30 квітня, а продаж – з другої половини травня.

з 30 квітня, а продаж – з другої половини травня. Кольори: новий iMac тепер доступний у синьому, зеленому, рожевому, сріблястому, жовтому, помаранчевому та фіолетовому кольорах.

На новому процесорі M1 iMac працює до 85% потужніше і до двох разів швидше в графіці в порівнянні з версією на 21,5 дюйма.

iPad Pro з 5G на M1

Ціна: від 1020 доларів за молодшу версію і від 1399 доларів за старшу.

від 1020 доларів за молодшу версію і від 1399 доларів за старшу. Дата передзамовлення: з 30 квітня, доставка у другій половині травня

Процесор M1 – як у MacBook і iMac, забезпечує до 50% приросту продуктивності в порівнянні з чіпом A12Z, який був до цього.

Новий екран Liquid Retina XDR на 12,9-дюймовій версії забезпечує контрастність і яскравість вищі, ніж у попередників завдяки технології Mini-LED. Підтримка Thunderbolt і USB-4 дозволяє домогтися чотирикратного приросту швидкості при підключенні дротових аксесуарів. Крім цього гаджет оснащений надширококутною камерою з підтримкою технології "стеження" за учасником розмови в кадрі.

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