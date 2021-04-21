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Презентація Apple 2021: представлено різнокольорові iMac та фіолетові iPhone
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20 квітня Apple представила нові продукти і оновлення вже відомих лінійок. На першій презентації у нинішньому році показали різноколірні iMac на процесорі M1, фіолетовий iPhone та Apple iPad Pro з дисплеєм Liquid Retina XDR.
Масштабна презентація Apple знову пройшла онлайн. Це вже п'ятий поспіль захід компанії без глядачів, пише The Verge.
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Найцікавіше з презентації:
Фіолетові iPhone 12 і iPhone 12 mini
- Ціна: така ж, як і в інших кольорах – від 915 доларів за iPhone 12 Mini і від 1050 доларів за звичайний iPhone 12.
- Дата передзамовлення: з 23 квітня, а у продажу з'являться з 30 квітня.
Останні iPhone тепер доступні не у п'яти кольорах, а в шести. iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max це не стосується – їх у фіолетовому кольорі немає.
iMac на M1 у різних кольорах
- Ціна: 1700 доларів за версію з 7-ядерним графічним процесором, 1960 доларів – за версію з 8-ядерним графічним процесором, двома портами USB-3 і клавіатурою з Touch ID. А версія з накопичувачем 512 ГБ і всіма функціями обійдеться у 2210 доларів.
- Дата передзамовлення: з 30 квітня, а продаж – з другої половини травня.
- Кольори: новий iMac тепер доступний у синьому, зеленому, рожевому, сріблястому, жовтому, помаранчевому та фіолетовому кольорах.
На новому процесорі M1 iMac працює до 85% потужніше і до двох разів швидше в графіці в порівнянні з версією на 21,5 дюйма.
iPad Pro з 5G на M1
- Ціна: від 1020 доларів за молодшу версію і від 1399 доларів за старшу.
- Дата передзамовлення: з 30 квітня, доставка у другій половині травня
Процесор M1 – як у MacBook і iMac, забезпечує до 50% приросту продуктивності в порівнянні з чіпом A12Z, який був до цього.
Новий екран Liquid Retina XDR на 12,9-дюймовій версії забезпечує контрастність і яскравість вищі, ніж у попередників завдяки технології Mini-LED. Підтримка Thunderbolt і USB-4 дозволяє домогтися чотирикратного приросту швидкості при підключенні дротових аксесуарів. Крім цього гаджет оснащений надширококутною камерою з підтримкою технології "стеження" за учасником розмови в кадрі.
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