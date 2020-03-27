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Карантин Коронавірус

Тілль Ліндеманн захворів на коронавірус: ЗМІ розкрили деталі

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Till Lindemann - фото 1
Till Lindemann / gettyimages

За інформацією німецьких ЗМІ, 57-річний фронтмен групи Rammstein Тілль Ліндеманн госпіталізований з коронавірусом.

Як інформує таблоїд Bild, Тілль Ліндеманн перебуває на карантині у відділенні інтенсивної терапії в одній з лікарень Берліна. Відомо, що лідер Rammstein мав дуже високу температуру.

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ЗМІ наголошують, що артист лише в середині березня повернувся в Німеччину. Напередодні Ліндеманн зі своїм сольним проєктом дав концерти в Україні та Росії, і лише після виступу в Москві 15 березня він вирушив до Берліна.

За даними Uckermark kurier, одразу після повернення з РФ Ліндеманна доставили "швидкою" в лікарню, де в нього діагностували пневмонію. Там артисту зробили тест, який підтвердив коронавірус. Зараз Ліндеманну вже краще, а загрози його життю немає.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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