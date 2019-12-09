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Тільки в капелюсі: фітнес-модель розбурхала пікантними фото

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Алексіс Рен без одягу - фото 1
Алексіс Рен без одягу / instagram.com/alexisren

Популярна фітнес-модель Алексіс Рен знає, як привернути увагу шанувальників. Нещодавно красуня постала в оголеній фотосесії лише у капелюшку. Тут справді гаряче!

22-річна американська модель Алексіс Рен поки тільки мріє про кар'єру ангела Victoria's Secret, однак її кількість фанатів вже вражає. Каліфорнійка, яка щодня займається йогом, балетом та відвідує спортзал, активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 13 мільйонів осіб.

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І це зовсім не дивно, адже красуня не комплексує через свою розкішну фігуру, а також не переходить межу між еротикою та естетикою. Це підтверджують і кадри з її свіжої фотосесії тільки у капелюсі.

Тільки в капелюсі: фітнес-модель розбурхала пікантними фото - фото 373190

Тільки в капелюсі: фітнес-модель розбурхала пікантними фото - фото 373191

Тільки в капелюсі: фітнес-модель розбурхала пікантними фото - фото 373192

Тільки в капелюсі: фітнес-модель розбурхала пікантними фото - фото 373193

Джерело всіх фото: instagram.com/alexisren

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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