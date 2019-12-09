Спокуслива українка виставила свою цноту на аукціон: пікантні фото

Уродженка України, яка живе зараз у США, вирішила виставити свою невинність на аукціон за кругленьку суму. Дівчина вирішила піти на такий крок, тому що хоче жити в розкоші.

Дівчина з України, яка проживає у Сполучених Штатах, хоче жити в розкоші і тому вирішила продати свою цноту. Зі своєю невинністю Катя готова розлучитися за 100 тисяч євро.

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"Привіт. Мене звати Катя. Мені 19 років і я з України. Хочу подорожувати, розкушувати і просто жити, це мій вибір!", – заявляє дівчина у відеоролику, який вона розмістила в соціальній мережі.

Красуня також додала, що шукає чоловіка, який буде їй платити 10 тисяч євро на місяць. Дівчина в соцмережу також виклала свої відверті фотознімки.

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