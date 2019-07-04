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Тільки у рушнику: модель показала гарячі фото без одягу (18+)

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Ельза Хоск роздяглась - фото 1
Ельза Хоск роздяглась / instagram.com/hoskelsa

Популярна модель Ельза Хоск розбурхала фанатів новими спекотними знімками без вбрання. Ця красуня зовсім не соромиться своєї тендітної фігури.

30-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск зачаровує своєю вродою не лише з модних подіумів, а й на своєму акаунті в соцмережі Instagram. Там розкішна білявка майже щодня ділиться свіжими карами зі свого життя, тому не дивно, що у неї понад 5 мільйонів підписників.

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Нещодавно красуня вирішила похизуватись ідеальною фігурою, тому розмістила фото після душу, на яких прикривається лише рушником. Звабливі форми Ельзи зібрали понад 364 тисячі лайків та більш як 2 тисячі коментарів з компліментами.

Тільки у рушнику: модель показала гарячі фото без одягу (18+) - фото 338183

Тільки у рушнику: модель показала гарячі фото без одягу (18+) - фото 338184

Джерело фото: instagram.com/hoskelsa

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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