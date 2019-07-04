Гаряча Емілі Ратажковскі зваблює Instagram голим тілом (18+)

Відома модель Емілі Ратажковскі розбурхала мережу відвертим фото у басейні. Дівчина без комплексів вирішила залишитись і без одягу, похизувавшись формами.

28-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі доволі добре знає, чого хочуть її фанати, тому не соромиться це давати. Відтак за профілем красуні в соцмережі Instagram стежать понад 23 млн користувачів, адже вона щодня ділиться свіжими фото з усього, що відбувається у її житті. До того ж, модель з ідеальними формами не соромиться показувати свою фігуру в екстремальному вбранні і навіть без нього.

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Недавній знімок Емілі це підтверджує, адже на ньому зірка позує абсолютно голою, демонструючи свою засмагу. Не дарма в коментарі вона написала, що її поцілувало сонце. Звісно ж, користувачі більше звернули увагу на відвертий кадр, засипавши його понад 2 мільйонами лайків та більш як 15 тисячами коментарів. Тут спекотно!

instagram.com/emrata

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