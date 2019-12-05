Тільки скажи 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

На каналі СТБ стартував новий серіал "Тільки скажи". Це мелодрама про любовний трикутник. 4 грудня вийшли 1 і 2 серії – дивіться епізоди онлайн та читайте сюжет.

Серіал "Тільки скажи" розповідає про просту вчительку Маргариту, яка дізнається про зраду чоловіка. Тут її життя перестає бути таким, як раніше, й поділяється на "до" та "після". Маргарита засмучена і подає на розлучення, проте зовсім скоро у її житті з'явиться новий чоловік. І нові проблеми, адже цей чоловік має наречену. Це історія про почуття та любовний трикутник, як він є.

Серед акторів, які зіграли у серіалі Ольга Грішина, Сергій Деньга, Валентин Томусяк, Ганна Саліванчук, Віктор Андрієнко та інші.

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4 грудня на телеканалі СТБ вийшли перші дві серії мелодрами, і ось що сталось у них!

1 СЕРІЯ МЕЛОДРАМИ ТІЛЬКИ СКАЖИ. СЮЖЕТ

Головна героїня Маргарита Курбатова постає перед глядачами ще юною студенткою. Вона закохалася у свого викладача, але Марк одружений. Він користається наївністю дівчини й годує її обіцянками про скоре розлучення.

Незабаром дівчина дізнається, що вагітна, але Марк не підтримує її й радить зробити аборт. Маргарита робить вибір на користь дитини. Марк зникає з її життя.

Дивитись онлайн 1 серію серіалу "Тільки скажи" від 4-12-2019

Минуло 12 років і тепер Маргарита шкільна вчителька та мати підлітка Єгора. Її син розумний і талановитий, проте сором'язливий і має певні проблеми у спілкуванні з однолітками.

Випадковості не випадкові – Єгор знайомиться з відомим режисером й пропонує йому роботу в новому серіалі. Рита потрапляє на знімальний майданчик, де знайомиться з популярним актором Антоном Полянським.

У житті Маргарити починаються романтичні пригоди, але чи приємні вони? Між Ритою та Антоном пробігає іскра. І раптово в житті головної героїні з'являється батько Єгора Марк. Дівчині знову доведеться робити вибір: повернути до колишнього чи розпочати нові стосунки?

2 СЕРІЯ МЕЛОДРАМИ ТІЛЬКИ СКАЖИ. ОПИС СЮЖЕТУ

Колишнє кохання Рити Марк активно залицяється до дівчини, проте він ще не знає, що у нього є дорослий син. Маргарита не знає, чи хоче познайомити батька і сина, і їй бракує сміливості, щоб у всього зізнатися.

У актора Антона є наречена Ольга, яка помічає романтичні флюїди між своїм коханим і Маргаритою. Антон приділяє багато уваги не тільки Риті, але і Єгорові. Їхні стосунки дуже теплі, а Ольга ревнує.

Дивитися онлайн 2 серію "Тілька скажи" від 4-12-2019

Якось Антон запрошує Єгора поїхати з ним на виступ до дитячого будинку. Там актор зустрічається з Ритою й між ними відбувається відверта розмова.

Далі глядачі спостерігатимуть за розвитком стосунки Рити з Антоном та Марком. Чи є у дівчини сімейне майбутнє з актором і чи дізнається Марк про сина?

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