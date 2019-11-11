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Puma зняла ефектний рекламний ролик у Києві

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У ролику Puma знімались українські моделі - фото 1
У ролику Puma знімались українські моделі

Бренд Puma зняв новий рекламний ролик для кампейну колекції Under Creativity, розробленої спільно з брендом Ader Error. Як ви вже зрозуміли, відео знімали у Києві!

Деякі сцени для ролика знімали на вулиці Великій Житомирській, всередині Арт-заводу Платформа, а також на даху однієї з багатоповерхівок у центрі міста. Зауважимо, що для кампейну знімалися також українські моделі.

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Пропонуємо вам насолодитися рекламним роликом:

Колекція грає з недоліками щоб створити щось непередбачуване та красиве, – пишуть в компанії.

Нагадаємо, що раніше в мережу виклали рекламний ролик PlayStation 4, знятий у Києві. Кадри для ролика фільмували протягом чотирьох днів на трьох основних локаціях: на Спортивній площі, на парковці ТРЦ "Україна" та поблизу університету КПІ. Решту сцен були створені у павільйоні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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