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Точка G Європи: еротична реклама закликає відвідати Вільнюс

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А ви були у Вільнюсі? - фото 1
А ви були у Вільнюсі?

Якщо ви ще не були у Вільнюсі, то ця еротична реклама може змусити вас задуматися над плануванням подорожі. Тим паче, що з України полетіти до столиці Литви можна за смішні гроші!

Провокаційна маркетингова кампанія про Вільнюс завоювала приз International Travel & Tourism Awards.

Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі

Зазначимо, що The International Travel & Tourism Awards – найпрестижніша нагорода у сфері подорожей. Вона вручається у 15 номінаціях. Промо "Вільнюс – точка G Європи" вдалося обійти креативні відео про Даллас, Лас-Вегас і Ліверпуль.

Реклама зі слоганом "Ніхто не знає, де це, але варто знайти – і це чудово" з'явилася у 2018 році. Її розмістили на вуличних щитах в Берліні і Лондоні, а також в соціальних мережах. Повідомлялося, що меседж подіяв: кількість запитів про Вільнюс у Google збільшилася у кілька разів.

Розробили кампанію дизайнери Юргіс Раманаускас, Скайсте Каурінайте і Угніус Мікште з рекламної школи Atomic Garden. Як пояснив Раманаускас, ключова ідея їх візуалізації полягає в тому, що більшість людей навіть не уявляють, де розташований Вільнюс, але коли потрапляють в литовську столицю, то вражаються нею.

Читайте також: У Берлін їдуть за емоціями: що дивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати у метро

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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