Росіяни на танках застрягли в полі та втекли, залишивши нову техніку: відео

Окупанти застрягли в полі та втекли, залишивши абсолютно нову техніку. Дивіться відео!

Про це повідомляє 93-а ОМБр Холодний Яр.

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"Російські танки не змогли проїхати українськими розораними полями і застрягли. Екіпажі ворога в паніці під обстрілами українських захисників покинули нову техніку. Тепер її освоює піхота та вже використовує ворожу техніку проти її колишніх власників", – йдеться у повідомленні.

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