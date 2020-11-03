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Тільда Суїнтон знялася в ексклюзивній зйомці для українського Vogue

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Тільда Суїнтон - фото 1
Тільда Суїнтон / vogue.ua

Голлівудська актриса Тільда ​​Суїнтон стала прикрасою листопадового номера українського Vogue.

Так, 59-річна володарка "Оскара" і премії BAFTA прикрасила відразу три обкладинки відомого глянцю. На них зірка "Майкла Клейтона" постала в образах від Chanel.

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Так, на одній з фотографій Тільда ​​позувала зі скуйовдженим волоссям і божевільним макіяжем, одягнена в розкішну сукню вільного крою з об'ємними рукавами. А на одній з двох digital-обкладинок зірка сфотографована в золотій масці, створеній спеціально для неї художником Джеймсом Меррі, в якій Суїнтон з'являлася на Венеціанському кінофестивалі в вересні.

Тільда Суїнтон знялася в ексклюзивній зйомці для українського Vogue - фото 433331

Тільда Суїнтон знялася в ексклюзивній зйомці для українського Vogue - фото 433332

Тільда Суїнтон знялася в ексклюзивній зйомці для українського Vogue - фото 433333

Тільда Суїнтон знялася в ексклюзивній зйомці для українського Vogue - фото 433334

Представники видання на сторінці в Instagram зізналися, що залучити до зйомок знаменитість такого рівня – рідкісна удача.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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