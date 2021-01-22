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Ображений наречений жбурнув торт в обличчя коханої: епічне весільне відео

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Ображений наречений жбурнув торт в обличчя коханої: епічне весільне відео - фото 1

Наречений, який образився на кохану за публічні жарти над ним, кинув великий торт в обличчя нареченої. Ролик з'явився на сторінці @Kelsboyd3 в TikTok і швидко став популярним.

На кадрах показано, як пара стоїть біля столу з весільним тортом. Наречена взяла в руку шматочок десерту і забруднила нареченого. Той вирішив помститися коханій, схопив багаторівневий торт і кинув їй в обличчя.

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Користувачі мережі пишуть, що подібна поведінка – неприйнятна. Вони порадили жінці негайно розлучитися. "Можна простежити, як його піднесений настрій змінюється на злість, і він кидає торт. Йди від нього, він абьюзер", – зазначив один підписників.

Однак наречена визнала вчинок нареченого смішним. "Для нас це нормально, і ми всіх повеселили. Шкодую, що наше почуття гумору відрізняється від вашого", – відреагувала на інцидент вона.

@kelsboyd3

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♬ Oh No - Kreepa

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Джерело: tiktok
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