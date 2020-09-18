Тіктокер на 100 днів відмовився від популярного напою і показав результат на відео

Блогер Рохіт Ройгр з австралійського Мельбурна 100 днів не пив газовану воду і розповів на відео про те, як за цей час змінилося його самопочуття. Ролик з'явився на сторінці хлопця в соціальній мережі TikTok.

На початку липня Ройгр публічно визнав, що зловживає енергетичними напоями і газованою водою, і пообіцяв позбутися цієї шкідливої звички. "Я випивав дві банки коли кожен день і здатний спустошити банку енергетичного напою всього за чотири секунди. Хоча лікарі настійно радили мені не робити цього", – розповідає австралієць.

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Рохіт почав вживати тільки корисні напої. Щоб точно не зірватися, він щодня публікував відеозвіти про боротьбу з залежністю. За словами експериментатора, через дев'ять днів утримання від шкідливих напоїв у нього змінився колір обличчя і перестав боліти живіт. Хлопець став енергійнішим, зайнявся спортом і почав стежити за харчуванням.

У фіналі експерименту австралієць опублікував черговий ролик, в якому заявив, що вже 100 днів майже не п'є газовану воду і відчуває себе набагато краще. "Ще я хочу схуднути. Обіцяю, що також буду документувати цей процес", – поділився планами хлопець.

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