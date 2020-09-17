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Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото

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Вчитель доповнює свої фото персонажами Disney - фото 1
Вчитель доповнює свої фото персонажами Disney / instagram.com/samuelmb1991

Талановитий вчитель доповнює свої фото персонажами з мультфільмів Disney, які ідеально вписуються у звичайні справи. Зацініть!

Знайомтесь, Samuel MB – вчитель молодших класів і талановитий художник, який з юності обожнював всі мультфільми та серіали студії Disney. Тому не дивно, що у дорослому віці він вирішив не прощатись з героями, а додати їх у своє життя завдяки креативу та Photoshop.

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Яскравими селфі та знімками з популярними персонажами він ділиться на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у нього понад 120 тисяч підписників. Семюель разом з героями завжди: вдома, на відпочинку і навіть на роботі. Зацініть!

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425843

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425844

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425845

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425846

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425847

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425848

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425849

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425850

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425851

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425852

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425853

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425854

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425855

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425856

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425857

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425858

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425859

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425860

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425861

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425862

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425863

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425864

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425865

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425866

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425867

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425868

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425869

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425870

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425871

Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото - фото 425872

Джерело всіх фото: instagram.com/samuelmb1991

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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