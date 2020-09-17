Герої Disney у сучасному світі: вчитель підкорює мережу яскравими фото

Талановитий вчитель доповнює свої фото персонажами з мультфільмів Disney, які ідеально вписуються у звичайні справи. Зацініть!

Знайомтесь, Samuel MB – вчитель молодших класів і талановитий художник, який з юності обожнював всі мультфільми та серіали студії Disney. Тому не дивно, що у дорослому віці він вирішив не прощатись з героями, а додати їх у своє життя завдяки креативу та Photoshop.

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Яскравими селфі та знімками з популярними персонажами він ділиться на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у нього понад 120 тисяч підписників. Семюель разом з героями завжди: вдома, на відпочинку і навіть на роботі. Зацініть!

Джерело всіх фото: instagram.com/samuelmb1991

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