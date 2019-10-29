TikTok запустив серіал про підлітків: кожна серія триває хвилину

На популярні серед молоді платформі TikTok з'явився перший веб-серіал. Стартовий сезон проєкту Youngzterz налічує 13 епізодів, кожен з яких триває лише 1 хвилину.

У кожній серії показані ситуації з життя підлітків: персонажі вчаться в школі, дружать і закохуються, бунтують і з'ясовують відносини з батьками. Оператори знімали серіал Youngzterz на iPhone 11 Pro замість звичних камер. Акторами серіалу стали популярні TikTok-блогери. За першу добу пілотний епізод набрав понад мільйон переглядів.

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Зараз автори працюють над другим сезоном, який з'явиться в мережі з 5 по 29 листопада. Свій вибір платформи вони пояснюють тим, що TikTok – новий зростаючий канал зв'язку для школярів і молодих користувачів від 16 до 25 років.

Запустивши серіал на TikTok, ми прощупуємо аудиторію. Робимо серії різними по оформленню та візуалу, використовуємо різну графіку і кінопідходи, щоб зрозуміти переваги глядачів. Чи буде у серіалу продовження – визначать глядачі, – підкреслила гендиректор агентства Катерина Снєгірьова.

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