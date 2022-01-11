TikTok захопив новий дивний б'юті-тред: всі хочуть його повторити

У соціальних мережах набирає популярність макіяж Bratz Doll, натхненний культовими ляльками. Так загострені губи більше не модні, читайте далі і ви дізнаєтеся, чому.

Останнім часом велику популярність собі відновили ляльки Bratz, які з'явилися ще у 2001 році (пізніше про них зробили анімаційний серіал). Відсилання до них можна побачити як у модних дизайнерів (згадайте туфлі на масивній підошві з осінньо-зимової колекції 2021 Versace), так і візажистів, пише cafemom.

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До речі, перетворитися на таку ляльку в реальному житті не так вже й складно – треба зробити акцент на очі, використовуючи накладні вії, яскраві тіні та чорну підводку, брови у ляльок тонкі, тому їх доведеться зменшити. Ну і, звісно, максимально збільшити губи.

Дивіться найяскравіші приклади тренду:

Усі фото TikTok

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