На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
TikTok випередив Instagram: найпопулярніші додатки, які завантажували за останні роки
-
- 19
Компанія Sensor Tower проаналізувала ринок додатків за 2019 рік і опублікувала рейтинг, що демонструє кількість завантажень по всьому світу. Автори дослідження назвали програми та ігри, які принесли найбільший прибуток своїм розробниками, а також топ програм за останні кілька років.
У звіті враховувалися унікальні установки на Android-пристроях з попередньо встановленим магазином Google Play, а також iPhone і iPad у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року. За підрахунками аналітиків, до 2021 року ринок мобільних додатків досягне прибутку у $ 6,3 мільйона.
Актуально: Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 28 січня
За результатами 2019 року здійснено 115 мільярдів унікальних завантажень: 31 мільярд припадає на магазин App Store і 84 мільярди на Google Play. Протягом останніх чотирьох років до п'ятірки найпопулярніших додатків регулярно входять чотири програми, що належать Facebook: мобільний клієнт Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp і Instagram. На них припадає 16 мільярдів завантажень.
Певний прорив показали додатки для створення відео Likee (330 мільйонів завантажень) і TikTok (прибуток за 2019 рік – $ 117 мільйонів).
Серед потокових сервісів у першу двадцятку рейтингу потрапив лише Netflix, але поява Disney + може суттєво змінити ситуацію, оскільки за два місяці 2019 року новинка принесла розробникам близько 50 мільйонів доларів.
У 2019 кількість користувачів, що віддають перевагу мобільним іграм, склала 2,4 мільярда людей. Найпопулярнішими іграми виявилися Call of Duty (170 мільйонів завантажень) і Mario Kart. Рекордсменом за всю історію існування App Store і Google Play досі залишається випущена у 2016 році гра Pokémon GO, що зуміла подолати поріг у 300 мільйонів завантажень.
Країнами, які зробили найбільшу кількість завантажень у 2019 році, стали Індія, США, Бразилія, Росія та Індонезія.
Читайте також: GetContact: чим небезпечний додаток, який отримує доступ до ваших контактів
-
17:00Які канали залишилися на супутнику після кодування сигналу: перелік
-
16:53У США козел і собака поборються за звання почесного мера
-
16:43Крутіша за Кадашян: Beyonce вразила гарячим образом без білизни
-
16:26TikTok випередив Instagram: найпопулярніші додатки, які завантажували за останні роки
-
16:14Учені назвали приємний аромат, який покращує пам'ять
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:52Усе про коронавірус: Супрун розвіяли міфи та дала важливі поради
-
15:33Працівник авіакомпанії "зіграв у боулінг" валізою пасажира: курйозне відео
-
15:16Локі повертається: Том Хіддлстон показав відео зі зйомок серіалу
-
14:55Сексуальний ангел Victoria's Secret: модель розбурхала фото в бікіні
-
14:32Які текстові смайли найчастіше використовують у всьому світі: цікава статистика
-
14:15Письменник злякався посинілих ніг і став зіркою Twitter
-
13:44Форсаж 9: трейлер і дата виходу нового фільму
-
13:31Подорожі наодинці та віддалена робота: 7 головних travel-трендів 2020 року
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:18Чому не варто возити кота у машині: епічне відео
-
12:48Не для сніданку: ці продукти допомагають швидко заснути
-
12:20KOZAK SYSTEM – Повінь: дивіться новий крутий кліп
-
12:07Чому бій під Крутами був перемогою, а не поразкою: історія і факти
-
11:57Скандальна модель роздяглася на фініші гірськолижної траси, вшанувавши пам'ять Браянта
-
11:23Оля Полякова похизувалася спокусливою фігурою у надтонких бікіні: пікантні фото
-
10:50З'явився додаток DoubleTake для iPhone, що дозволяє знімати відео на дві камери одночасно
-
10:224 найкращі продукти для відновлення після тренування
-
09:49У Instagram знайшли двійника легендарної кішки Grumpy Cat: кумедні фото
-
09:21Кейт Міддлтон осоромилася через коротку спідницю: кумедні фото
-
17:00Які канали залишилися на супутнику після кодування сигналу: перелік
-
15:52Усе про коронавірус: Супрун розвіяли міфи та дала важливі поради
-
13:31Подорожі наодинці та віддалена робота: 7 головних travel-трендів 2020 року
-
12:07Чому бій під Крутами був перемогою, а не поразкою: історія і факти
-
07:15Погода в Україні 29 січня: мокрий сніг і штормовий вітер
- 28 січня
-
22:22Секс-експерт розповів, як зробити ваше інтимне життя яскравим і насиченим
-
18:21Лютий стане найщасливішим місяцем для цих знаків Зодіаку
-
16:11Оскар 2020 за найкращий фільм: усе про номінантів на головну нагороду
-
12:22Порно-Оскар 2020: визначені найгарячіші актриси фільмів для дорослих (18+)
-
10:58Ця проста фраза покращить будь-які стосунки
-
07:17Погода в Україні 28 січня: у яких областях пройдуть дощі
- 27 січня
-
20:445 невинних фраз, які вбивають ваші стосунки
-
18:40Як розкодувати супутникові канали: ціна й інструкція для телеглядачів
-
16:21Самостійна подорож до Італії: як все організувати
-
14:01GetContact: чим небезпечний додаток, який отримує доступ до ваших контактів
-
12:00Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ
-
09:36Біллі Айліш розгромила Греммі 2020: визначено найкращі пісні та співаків року
-
07:16Погода в Україні 27 січня: нова порція потепління
- 26 січня
-
23:13Голос країни 10 сезон 2 випуск: ревнощі Потапа і брудна гра Дана Балана
-
20:14Ознаки кармічних стосунків між чоловіком і жінкою
-
17:25Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)
-
14:50Гороскоп на цей тиждень 27 січня – 2 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку
-
12:51Найкрутіша нова музика січня: ТОП 13 популярних пісень
-
08:33Чому кава не бадьорить: пояснення медиків
- 25 січня
-
21:23Це нікому не подобається: українську ведучу розкритикували через целюліт на ногах