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TikTok випередив Instagram: найпопулярніші додатки, які завантажували за останні роки

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Ці додатки завантажували найбільше за останні кілька років - фото 1
Ці додатки завантажували найбільше за останні кілька років

Компанія Sensor Tower проаналізувала ринок додатків за 2019 рік і опублікувала рейтинг, що демонструє кількість завантажень по всьому світу. Автори дослідження назвали програми та ігри, які принесли найбільший прибуток своїм розробниками, а також топ програм за останні кілька років.

У звіті враховувалися унікальні установки на Android-пристроях з попередньо встановленим магазином Google Play, а також iPhone і iPad у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року. За підрахунками аналітиків, до 2021 року ринок мобільних додатків досягне прибутку у $ 6,3 мільйона.

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TikTok випередив Instagram: найпопулярніші додатки, які завантажували за останні роки - фото 382873

За результатами 2019 року здійснено 115 мільярдів унікальних завантажень: 31 мільярд припадає на магазин App Store і 84 мільярди на Google Play. Протягом останніх чотирьох років до п'ятірки найпопулярніших додатків регулярно входять чотири програми, що належать Facebook: мобільний клієнт Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp і Instagram. На них припадає 16 мільярдів завантажень.

Певний прорив показали додатки для створення відео Likee (330 мільйонів завантажень) і TikTok (прибуток за 2019 рік – $ 117 мільйонів).

TikTok випередив Instagram: найпопулярніші додатки, які завантажували за останні роки - фото 382872

Серед потокових сервісів у першу двадцятку рейтингу потрапив лише Netflix, але поява Disney + може суттєво змінити ситуацію, оскільки за два місяці 2019 року новинка принесла розробникам близько 50 мільйонів доларів.

У 2019 кількість користувачів, що віддають перевагу мобільним іграм, склала 2,4 мільярда людей. Найпопулярнішими іграми виявилися Call of Duty (170 мільйонів завантажень) і Mario Kart. Рекордсменом за всю історію існування App Store і Google Play досі залишається випущена у 2016 році гра Pokémon GO, що зуміла подолати поріг у 300 мільйонів завантажень.

TikTok випередив Instagram: найпопулярніші додатки, які завантажували за останні роки - фото 382871

Країнами, які зробили найбільшу кількість завантажень у 2019 році, стали Індія, США, Бразилія, Росія та Індонезія.

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Джерело: visualcapitalist
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