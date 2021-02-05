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TikTok більше не топ: рейтинг, додатків, які завантажували найбільше

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TikTok уже не перший додаток по завантажуванню - фото 1
TikTok уже не перший додаток по завантажуванню

На початку минулого року TikTok обійшов WhatsApp, ставши додатком, який найбільше разів завантажували у світі. Але все кардинально змінилося на початку 2021 року!

Протягом усього 2020 року популярна соціальна мережа TikTok утримувала першість, але з початку 2021 усе змінилося. У зв'язку з ситуацією навколо WhatsApp рейтинг помітно змінився.

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За даними дослідницької фірми Sensor Tower, у січні 2021 року найбільше разів завантажували додаток Telegram, який посунув TikTok на друге місце. Так, Telegram встановили 63 мільйони разів – у 3,8 раза більше, ніж у січні 2020 року.

Очевидно, що популярність месенджера Павла Дурова пов'язана з масовими перебіжками користувачів з WhatsApp через нову політику конфіденційності й обов'язкове надання особистих даних Facebook. З тієї ж причини, мабуть, на третьому місці розмістився інший месенджер Signal, який набирає зараз популярність.

TikTok більше не топ: рейтинг, додатків, які завантажували найбільше - фото 446449

Варто відзначити, що по завантаженнях у Google Play месенджери Telegram і Signal посідають перші 2 місця за підсумками січня, а ось в App Store все ще лідирує TikTok. Важливо відзначити, що статистика по Android не включає дані зі сторонніх магазинів додатків, тому в реальності рейтинг може трохи відрізнятися.

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Джерело: 4PDA
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