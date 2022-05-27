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ТІК презентував новий воєнний кліп на знамениту пісню "Так, я люблю Україну"
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Віктор Бронюк з'явився у кадрі з гітарою та зброєю у новому кліпі на стару пісню гурту "ТІК". Дивіться воєнну версію пісні "Так, я люблю Україну"!
Гурт "ТІК" презентував пісню-маніфест боротьби українців з новим відео, сенсами та символами "Люби ти Україну". Пісня про те, що відчуває кожен українець. У кліпі є бойові відеокадри героїчного опору українських воїнів та Героїв України.
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"Цю пісню ми співали на всіх континентах світу та у найгарячіших точках країни. Сьогодні вона звучить із новими сенсами. І з незмінною любов'ю до України, яку кожен у ці часи відчув із подвійною силою! Пишаємося кожним Героєм-захисником і тим, що ми – українці!", – прокоментували музиканти.
Слухайте пісню ТІК – Люби ти Україну:
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