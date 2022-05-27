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війна Kalush

Замість дому – війна: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустили болючий кліп на пісню "24/02"

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Прем'єра кліпу БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02 - фото 1
Прем'єра кліпу БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02

Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ показав щемливий кліп на трек "24/02", адже саме у цей день життя українців змінилось назавжди через вторгнення російських окупантів. Це варто побачити!

Популярний український гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентував емоційне відео на пісню з символічною датою "24/02", яка зібрала у собі біль та горе останніх трьох місяців. У ролику можна побачити руйнування через напад ворога та годинник, який намагається "скасувати" події, які щодня завдають болю, пише Радіо MAXIMUM.

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Зруйновані будівлі у Харкові, Маріуполі, Ірпені та інших містах, по цеглинах складаються до свого первинного стану. Нам би дуже хотілось, аби усього цього з нами ніколи не відбувалось! Проте, наступний кадр не дає втекти від жорстокої реальності і прямо каже: "Як би нас не боліло, як не горіла б душа, до славної Перемоги нам дорога одна". Шлях до свободи України єдиний – зі зброєю в руках виборювати нашу Державність і Незалежність! Друга частина відеороботи "24/02" говорить тільки одне: віра в ЗСУ – шлях до Перемоги! – Йдеться у описі до відео.

instagram.com/bezobmezhen - фото 506212
instagram.com/bezobmezhen

Як розповів лідер гурту Сергій Танчинець, ідеєю для відео з війною у зворотному порядку та відповіддю наших військових на агресію окупантів у фіналі поділився друг команди Артем Григорян.

Кліп про те, як наше життя змінилось за секунди. Ми знаємо, як було "до" 24 лютого. У кожного з нас кипіло своє життя: з мріями та планами на майбутнє. І вже знаємо, яке воно – "після"… Життя змінилося назавжди. Та незважаючи ні на що, ми віримо у ЗСУ і точно знаємо, що після нашої Перемоги, буде міцна, вільна та Незалежна Держава, – наголошує Танчинець.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02, дивіться кліп онлайн:

Текст пісні БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02

День догорає, небо впало на нас,
Серце палає, біль сповільнює час,
Місто нас огортає, у собі дітей ховає,
Наших дітей ховає!

Вічності стане на всіх,
Мужності буде сповна,
Нам посміхається у слід,
Крізь сльози Вона – Марія,

Хочеш забутись, та сили катма,
Згадуєш лютий, а дому нема,
Замість дому – війна,
Нуль чотири тридцять одна,
Двадцять чотири нуль два.

Як би нас не боліло, як не горіла б душа,
До славної Перемоги нам дорога одна…

Вічності стане на всіх,
Мужності буде сповна,
Нам посміхається у слід,
Крізь сльози Вона – Марія,
Вічності стане на всіх,
Мужності буде сповна,
Нам посміхається у слід,
Крізь сльози Вона – Марія.
Нам посміхається з небес,
Крізь сльози Вона – Марія.

instagram.com/bezobmezhen - фото 506210
instagram.com/bezobmezhen

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