Замість дому – війна: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустили болючий кліп на пісню "24/02"

Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ показав щемливий кліп на трек "24/02", адже саме у цей день життя українців змінилось назавжди через вторгнення російських окупантів. Це варто побачити!

Популярний український гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентував емоційне відео на пісню з символічною датою "24/02", яка зібрала у собі біль та горе останніх трьох місяців. У ролику можна побачити руйнування через напад ворога та годинник, який намагається "скасувати" події, які щодня завдають болю, пише Радіо MAXIMUM.

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Зруйновані будівлі у Харкові, Маріуполі, Ірпені та інших містах, по цеглинах складаються до свого первинного стану. Нам би дуже хотілось, аби усього цього з нами ніколи не відбувалось! Проте, наступний кадр не дає втекти від жорстокої реальності і прямо каже: "Як би нас не боліло, як не горіла б душа, до славної Перемоги нам дорога одна". Шлях до свободи України єдиний – зі зброєю в руках виборювати нашу Державність і Незалежність! Друга частина відеороботи "24/02" говорить тільки одне: віра в ЗСУ – шлях до Перемоги! – Йдеться у описі до відео.

instagram.com/bezobmezhen

Як розповів лідер гурту Сергій Танчинець, ідеєю для відео з війною у зворотному порядку та відповіддю наших військових на агресію окупантів у фіналі поділився друг команди Артем Григорян.

Кліп про те, як наше життя змінилось за секунди. Ми знаємо, як було "до" 24 лютого. У кожного з нас кипіло своє життя: з мріями та планами на майбутнє. І вже знаємо, яке воно – "після"… Життя змінилося назавжди. Та незважаючи ні на що, ми віримо у ЗСУ і точно знаємо, що після нашої Перемоги, буде міцна, вільна та Незалежна Держава, – наголошує Танчинець.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02, дивіться кліп онлайн:

Текст пісні БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02

День догорає, небо впало на нас,

Серце палає, біль сповільнює час,

Місто нас огортає, у собі дітей ховає,

Наших дітей ховає!

Вічності стане на всіх,

Мужності буде сповна,

Нам посміхається у слід,

Крізь сльози Вона – Марія,

Хочеш забутись, та сили катма,

Згадуєш лютий, а дому нема,

Замість дому – війна,

Нуль чотири тридцять одна,

Двадцять чотири нуль два.

Як би нас не боліло, як не горіла б душа,

До славної Перемоги нам дорога одна…

Вічності стане на всіх,

Мужності буде сповна,

Нам посміхається у слід,

Крізь сльози Вона – Марія,

Вічності стане на всіх,

Мужності буде сповна,

Нам посміхається у слід,

Крізь сльози Вона – Марія.

Нам посміхається з небес,

Крізь сльози Вона – Марія.

instagram.com/bezobmezhen

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