"Тихим дотиком": Віталій Козловський представляє нову пісню про тих, кого роз'єднала війна

"Тихим дотиком" – нова чуттєва пісня, яка розповідає історію людей, які можуть торкнутись один одного лише подумки, адже їх роз'єднала війна. Слухайте нову музичну композицію Віталія Козловського!

Загальний настрій цієї композиції світлий – з вірою у перемогу, у те, що кохані люди живими повернуться з війни, що обіймуться ті, кого війна розкидала по світу.

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До слова, автором цієї пісні став Сергій Тумановський.

У мене було багато концертів на полігонах та у військових частинах. І я радився з нашими героями – яку пісню записати, щоб саме їм вона була підтримкою: ліричну або веселу. Відповідь була однозначна – щось танцювальне, оптимістичне і про сьогоднішній час. Сподіваюсь, найближчим часом разом з ними під цю пісню затанцюємо", – коментує Віталій Козловський.

Цього тижня співак перебуває у США з декількома благодійними концертами. Абсолютно всі кошти з них будуть перераховані нашим бійцям. На першому з них вже вдалося зібрати чималу суму на закупку апаратів для швидкого загоєння ран. Вже на початку вересня співак повертається до України.

Слухай пісню Віталій Козловський – Тихим дотиком:

Слова пісні Віталій Козловський – Тихим дотиком:

Розкажи, про що тобі болить

І як допомогти у цю нестерпну мить

Кажи та не зважай, коли на серці жаль

Пам’ятай, колись усе мине

Скінчиться чорна ніч, настане новий день

До тебе повернусь, з тобою залишусь.

Тихим дотиком вітру на твоєму обличчі

Я до тебе прийду, коли ти серцем покличеш

Тільки не сумуй, коли мене нема

Якщо наші дороги розвела війна

Тихим дотиком вітру на твоєму обличчі

Я до тебе прийду, коли ти серцем покличеш

Тільки не сумуй, коли мене нема

Якщо наші дороги розвела війна

Розкажу тобі про почуття

Про ти що ти одна моя на все життя

Майбутнє розділю (ти одна),

Та лиш за нас молюсь

Почекай, коли пройдуть дощі,

Повернуться тепло та спокій у душі

До тебе доторкнусь,

Назавжди залишусь.

Тихим дотиком вітру на твоєму обличчі

Я до тебе прийду, коли ти серцем покличеш

Тільки не сумуй, коли мене нема

Якщо наші дороги розвела війна

Тихим дотиком вітру на твоєму обличчі

Я до тебе прийду, коли ти серцем покличеш

Тільки не сумуй, коли мене нема

Якщо наші дороги розвела війна.

Тихим дотиком вітру на твоєму обличчі

Я до тебе прийду, коли ти серцем покличеш

Тихим дотиком вітру на твоєму обличчі

Я до тебе прийду, коли ти серцем покличеш

Тільки не сумуй, коли мене нема

Якщо наші дороги розвела війна

Тихим дотиком вітру на твоєму обличчі

Я до тебе прийду, коли ти серцем покличеш

Тільки не сумуй, коли мене нема

Якщо наші дороги розвела війна.

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