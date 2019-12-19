Тихе місце 2: з'явився тизер продовження захопливого хорору

У мережі опублікували трейлер до продовження фільму жахів "Тихе місце" (A Quiet Place Part II), який вийде на екрани вже у 2020 році. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кіностудія Paramount Pictures заінтригувала шанувальників хорорів промо до стрічки "Тихе місце 2" (A Quiet Place Part II), дата виходу якої запланована вже на 19 березня 2020 року. Відзначимо, що повноцінний трейлер з'явиться вже після Нового року.

І ще: Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу

Сюжет продовжить розповідати про родину Ебботів, яка після трагічних подій першого фільму вирішила знайти порятунок за межами власного дому. Щоправда, тепер монстри, які реагують на звук, - це не єдина загроза, яка чекає на людей.

У головних ролях: Емілі Блант, Кілліан Мерфі, Браян Тайрі Генрі, Ноа Джуп та Міллі Сіммондс.

Тихе місце 2, дивитись тизер фільму онлайн:

Читайте також: У мережі з'явився фінальний трейлер Відьмака з Генрі Кавіллом