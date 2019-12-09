Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

Диво-жінка 1984: дивіться перший трейлер фільму з Галь Гадот

  • 8
Диво-жінка 1984: дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Диво-жінка 1984: дивитись трейлер фільму онлайн / HN Entertainment

У мережі з'явився перший трейлер фільму Диво-жінка 1984 (Wonder Woman 1984), який детальніше розкриє героїню коміксів DC у виконанні неймовірної Галь Гадот. Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь про сюжет стрічки на Радіо МАКСИМУМ.

Кіностудія Warner Bros. нарешті потішила фанатів першим промо до нових-старих пригод улюблениці коміксів DC "Диво-жінка 1984" (Wonder Woman 1984), дата виходу якої запланована вже на 4 червня 2020 року.

І ще: Вільний: трейлер нового фільму з Райаном Рейнольдсом у відеогрі

Відзначимо, що події сиквелу розгортаються у 1984 році, як зрозуміло за назвою, коли круто одягати піджаки з широкими плечима, гуляти у футуристичних (на той час) торгових центрах та слухати New Order, трек яких і звучить на промо. І поки глядачі знаходять схожість в атмосфері з серіалом "Дивні дива", сама героїня знаходить нового ворога - бізнесмена Лорда, який бажає стати богом. А приємним бонусом стає коханий Діани, якому якось вдалось пройти крізь час, щоб бути поряд з нею.

У головних ролях: Галь Гадот, Кріс Пайн, Крістен Віг, Педро Паскаль та інші.

Диво-жінка 1984: дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Найкрутіші нові фільми грудня 2019: зимові кінопрем'єри місяця

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
  • 05 грудня, 17:19
  • 1320
ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music
  • 04 грудня, 19:00
  • 586
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1935720
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз