Диво-жінка 1984: дивіться перший трейлер фільму з Галь Гадот

У мережі з'явився перший трейлер фільму Диво-жінка 1984 (Wonder Woman 1984), який детальніше розкриє героїню коміксів DC у виконанні неймовірної Галь Гадот. Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь про сюжет стрічки на Радіо МАКСИМУМ.

Кіностудія Warner Bros. нарешті потішила фанатів першим промо до нових-старих пригод улюблениці коміксів DC "Диво-жінка 1984" (Wonder Woman 1984), дата виходу якої запланована вже на 4 червня 2020 року.

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Відзначимо, що події сиквелу розгортаються у 1984 році, як зрозуміло за назвою, коли круто одягати піджаки з широкими плечима, гуляти у футуристичних (на той час) торгових центрах та слухати New Order, трек яких і звучить на промо. І поки глядачі знаходять схожість в атмосфері з серіалом "Дивні дива", сама героїня знаходить нового ворога - бізнесмена Лорда, який бажає стати богом. А приємним бонусом стає коханий Діани, якому якось вдалось пройти крізь час, щоб бути поряд з нею.

У головних ролях: Галь Гадот, Кріс Пайн, Крістен Віг, Педро Паскаль та інші.

Диво-жінка 1984: дивитись трейлер фільму онлайн:

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