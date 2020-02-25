Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Євробачення

Тихе місце 2: дивіться потужний трейлер

  • 6
Тихе місце 2 - фото 1
Тихе місце 2

Кінокомпанія Paramount Pictures опублікувала яскравий трейлер до другої частини хорора "Тихе місце". Дивимося разом!

Ролик опубліковано на офіційній сторінці кінокомпанії в Youtube. Світова прем'єра фільму жахів запланована на 20 березня цього року.

І ще: Ванда Віжн, Локі, Сокіл та Зимовий солдат: у Marvel показали тизери нових серіалів

Основний акторський склад залишиться той самий. Головну роль, як і в першій частині, виконає Емілі Блант. Друга частина стане логічним продовженням першої.

Після смертельних подій сім'я Ебботт має тепер зіткнутися з жахами зовнішнього світу, оскільки вони продовжують мовчки боротися за виживання. Вимушені вирушити в невідомість, вони швидко розуміють, що істоти, які полюють за звуком, – не єдина загроза, що ховається за піщаною стежкою...

Читайте також: Серіали про підлітків та секс, які варто подивитись і дорослим

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
GO-A їдуть на Євробачення 2020 від України: біографія гурту-сенсації
  • 23 лютого, 11:45
  • 1299
10 наймилозвучніших слів в українській мові, які ми рідко вживаємо
  • 21 лютого, 14:00
  • 24264
Історія успіху компанії BlackBerry: найцікавіше про виробника легендарних телефонів
  • Вчора, 11:00
  • 576
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз