Тихе місце 2: дивіться потужний трейлер

Кінокомпанія Paramount Pictures опублікувала яскравий трейлер до другої частини хорора "Тихе місце". Дивимося разом!

Ролик опубліковано на офіційній сторінці кінокомпанії в Youtube. Світова прем'єра фільму жахів запланована на 20 березня цього року.

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Основний акторський склад залишиться той самий. Головну роль, як і в першій частині, виконає Емілі Блант. Друга частина стане логічним продовженням першої.

Після смертельних подій сім'я Ебботт має тепер зіткнутися з жахами зовнішнього світу, оскільки вони продовжують мовчки боротися за виживання. Вимушені вирушити в невідомість, вони швидко розуміють, що істоти, які полюють за звуком, – не єдина загроза, що ховається за піщаною стежкою...

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