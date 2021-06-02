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Тигр злякався пташки і підкорив мережу (відео)
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Не лише домашні улюбленці регулярно підкорюють інтернет, адже цей тигр також має чимало спільного зі звичайними котами. Зацініть!
На платформі Reddit користувач з ніком Sosumi_rogue поділився незвичайним відео з тигром, яке поступово виходить в тренди. За лічені години допис зібрав майже 6 тисяч балів та близько 70 коментарів.
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А все тому, що навіть ця "велика кішка" інколи може поводитись, як домашня. Особливо, якщо йдеться про несподіваний напад пташок. Чимало хто звернув увагу, що в лякливої тварини нема хвоста. Як додали коментатори, це тигриця з доволі сумною історією. Вона мешкає у зоопарку Брукфілда (Чикаго) і в дитинстві на неї напав власний тато, тож матері довелось відтягнути її за хвіст. Тож не дивно, що з такою травмою головна героїня ролика боїться майже всього. Але зараз її життя значно спокійніше та комфортніше.
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