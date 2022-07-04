"Ти сєпар, Юрка": Коля Сєрга без цензури звернувся до продюсера Бардаша – відео 18+

Музикант Коля Сєрга відреагував на відверті проросійські заяви популярного продюсера Юрія Бардаша. Останній вже встиг отримати хвилю негативу через образу України та слова про "єдиний російський народ".

Доволі відомий продюсер Юрій Бардаш, з яким раніше працював Wellboy, опинився у центр скандалу через свої заяви про "братні народи", війну "політиків, а не звичайних простих людей", а також образи у бік ЗСУ та возвеличення країни-агресора. Повний перелік тем колаборантів Бардаш озвучив під час прямого ефіру в соцмережах, тож не дивно, що це привернуло увагу і музиканта Колі Сєрги. Виконавець з початку повномасштабної війни змінив мікрофон та форму, а також почав активно висвітлювати ситуацію в країні на своєму профілі в інстаграмі.

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Сєрга також зняв відео, на початку якого можна побачити шматок з висловлюваннями Бардаша про те, що ми всі - "міцний та дружній російський народ". Після цього музикант саркастично наголосив, що нема сенсу звинувачувати продюсера у зраді, адже він ніколи і не був українцем.

Ти сєпар, Юрка, – лаконічно відзначив Коля в підписі до відео.

Він також нагадав, що Бардаш втік від війни, як тільки випала нагода. Тож навряд чи українцем може бути людина, яка пропонує Україні капітулювати. Виконавець додав, що справжні українські чоловіки також ніколи не підіймають руку на жінок, як це регулярно робив продюсер, як "типовий росіянин".

Що ж ти, фраєр, дав позицію у штангу, переляканий з*бався на Шрі-Ланку, гроші кінчились – поїхав у Тбілісі, наче заєць у підпаленому лісі. Твоя думка – плямочка на "простині", наче пукнув і стоїш весь у г*вні. Тож, Юрасик, відправляйся пішки нах*й, ти рабом був і помреш під гнітом страху, – завершив своє відео Коля Сєрга.

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