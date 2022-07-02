Прийшов додому: Злата Огнєвіч розповіла про неадекватного "прихильника"

Співачка Злата Огнєвіч вже не вперше стикається зі сталкерами, які надто прагнуть її уваги та переслідують. Нещодавно один з таких "фанатів" прийшов прямо до її помешкання.

Популярна співачка Злата Огнєвіч активно веде свій профіль в інстаграмі, де висвітлює ситуацію в країні, власну діяльність, а також з задоволенням розмовляє з фанатами на різноманітні теми Тому не дивно, що за "Холостячкою" стежать понад 496 тисяч користувачів. Нещодавно зірка розповіла в історіях про неприємний випадок, який трапився в неї вдома. Злата, яку упродовж кількох років тероризує сталкер, стикнулась з новим переслідувачем, який прагнув поспілкуватись з нею прямо в її помешканні.

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Класно, коли будь-яка інформація про будь-якого громадянина України у вільному доступі. І цим користуються інші. Наприклад, зараз прийшов якийсь чувак на ім'я Андрій Ткаченко і почав мені щось там казати. Черговий переслідувач. Я сказала, що викликаю поліцію. Він замовк і пішов, – поділилась виконавиця.

Через це вона наголосила, що в Україні повинен був захист даних публічних людей, щоб не виникало небезпечних ситуацій.

Після інциденту Злата вирішила вийти з дому у темних окулярах та кепці, щоб не привертати до себе уваги.

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