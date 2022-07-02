На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Прийшов додому: Злата Огнєвіч розповіла про неадекватного "прихильника"
-
- 82
Співачка Злата Огнєвіч вже не вперше стикається зі сталкерами, які надто прагнуть її уваги та переслідують. Нещодавно один з таких "фанатів" прийшов прямо до її помешкання.
Популярна співачка Злата Огнєвіч активно веде свій профіль в інстаграмі, де висвітлює ситуацію в країні, власну діяльність, а також з задоволенням розмовляє з фанатами на різноманітні теми Тому не дивно, що за "Холостячкою" стежать понад 496 тисяч користувачів. Нещодавно зірка розповіла в історіях про неприємний випадок, який трапився в неї вдома. Злата, яку упродовж кількох років тероризує сталкер, стикнулась з новим переслідувачем, який прагнув поспілкуватись з нею прямо в її помешканні.
І ще: Об'їхала понад 34 країни: Злата Огнєвіч щиро розповіла, де хоче жити
Класно, коли будь-яка інформація про будь-якого громадянина України у вільному доступі. І цим користуються інші. Наприклад, зараз прийшов якийсь чувак на ім'я Андрій Ткаченко і почав мені щось там казати. Черговий переслідувач. Я сказала, що викликаю поліцію. Він замовк і пішов, – поділилась виконавиця.
Через це вона наголосила, що в Україні повинен був захист даних публічних людей, щоб не виникало небезпечних ситуацій.
Після інциденту Злата вирішила вийти з дому у темних окулярах та кепці, щоб не привертати до себе уваги.
Читайте також: Ой, там на горі: Надя Дорофєєва захопила виконанням народної пісні
- 02 липня
-
20:303 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:25Про що брехала роспропаганда у соцмережах в червні: інфографіка
-
18:27Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 червня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:21Погода в Україні 3 липня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
-
16:33Як легко видалити кісточки з вишень чи черешень: прості лайфхаки
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:22Нова українська музика: плейлист найкращих пісень за червень
-
14:27Прийшов додому: Злата Огнєвіч розповіла про неадекватного "прихильника"
-
13:21Як спілкуватись з токсичними людьми без шкоди для себе: поради психологів
-
12:36Чи зіткнеться найбезпечніший астероїд з Землею: учені виявили зміну його руху
-
11:44Ой, там на горі: Надя Дорофєєва захопила виконанням народної пісні
-
10:34Скільки коштує техніка окупантів, яку було знищено на Зміїному: сума вражає
-
09:4345 українських слів, які характеризують погоду
-
08:59Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:15Як заморозити овочі на зиму: правила швидкого заморожування вдома
- 01 липня
-
20:56У Харкові демонтують радянську символіку з міськради
-
20:24Антиутопія "1984" Орвелла з'явиться українською у форматі коміксу
-
19:53SHUMEI – "Пробач": мережу підкорює нова пісня від автора хіта "Тривога"
-
19:212 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:54Пісня, що надихає жити: гурт "Друга Ріка" презентував кліп "Чи ти почув"
-
18:23Від 1 липня Укрпошта змінює вартість тарифів та повертається до довоєнного графіка роботи
-
17:54Відтепер у Полтавській області салюти та феєрверки під забороною
-
17:22Чи може потрапити вірус із флешки на комп'ютер: відповідь експертів
-
16:51Борщ визнали українською нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО
- 02 липня
-
19:25Про що брехала роспропаганда у соцмережах в червні: інфографіка
-
15:22Нова українська музика: плейлист найкращих пісень за червень
-
10:34Скільки коштує техніка окупантів, яку було знищено на Зміїному: сума вражає
- 01 липня
-
18:54Пісня, що надихає жити: гурт "Друга Ріка" презентував кліп "Чи ти почув"
-
15:31Найкращі серіали липня 2022: ТОП 7 новинок, які не варто пропускати
-
12:25В Україні з 1 липня візовий режим із Росією: що зміниться і чи віза гарантує в'їзд
-
09:55Безробітних українців залучатимуть до суспільно корисних робіт: 3 фейки з соцмереж
- 30 червня
-
19:54США анонсували новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
-
17:22Міністр оборони розповів, скільки "Байрактарів" Україна придбала від початку війни
-
13:54Як приготувати справжній український квас: рецепт з буряку від Клопотенка
-
10:53Україна та ЄС підписали "транспортний безвіз" – що це означає для українців
- 29 червня
-
20:52Як приготувати ідеальний лимонад: простий рецепт від Клопотенка
-
18:23Укрзалізниця визначила ТОП 5 найкращих залізничних вокзалів
-
15:25Українська рок-музика: 5 нових гуртів, які варто додати у свій плейлист
-
10:25Призов на військову службу жінок в Україні: 4 популярні фейки
- 28 червня
-
19:45Народна розвідка працює: як правильно користуватися чат-ботом єВорог – відеоінструкція
-
16:22Три Байрактари, на які ми зібрали 600 мільйонів гривень, Україна отримає безкоштовно
-
13:47Будівництво найбожевільніших місць світу: сервіс Airbnb виділить 10 мільйонів доларів
-
09:54Як зробити, щоб собака менше стресувала під час вимушеного переїзду
- 27 червня
-
19:54Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів
-
16:51В Україні з'явиться власний смартфон: над гаджетом працює стартап Solana
-
13:24Біолабораторії та зброя масового ураження: у МОЗ назвали міфи, які поширює Росія
-
10:52Феєрверки та машини без глушників: що заборонено у Києві під час воєнного стану
- 26 червня
-
19:31Як боротися з сонливістю за кермом, що викликана спекою: актуальні поради для водіїв
-
17:17Де шукати укриття у своєму місті: карти Львова, Києва, Харкова та інших регіонів