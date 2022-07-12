На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ти робив мені каву: Анна Трінчер та MBreeze випустили нову емоційну пісню
-
- 159
Анна Трінчер з гуртом Mountain Breeze (MBreeze) випустили новий атмосферний кліп на пісню "Ти робив мені каву". Це ще один трек про кохання під час війни від виконавиці, який встиг припасти шанувальникам до душі.
Зірка серіалу "Школа" та талановита українська співачка Анна Трінчер разом з MBreeze потішили фанатів кліпом на свою пісню "Ти робив мені каву". Самі автори назвали цей трек "своєю дитиною, яка була створена та народжена від душі", пише Радіо MAXIMUM.
І ще: Енергодар – це Україна: ТНМК випустили потужний кліп на нову пісню
"Contra spem spero нашого часу або Кохання під час війни". Сьогодні ми всі розлучилися, але не через сварки чи нелюбов, а через війну. Для багатьох з нас єдина можливість зустрітися з коханим – це зануритися в сновидіння, – ділиться Анна Трінчер.
Тим часом шанувальники вже встигли засипати новинку коментарями про те, що новий хіт пробирає до мурах та до сліз.
Анна Трінчер (feat. MBreeze) –Ти робив мені каву, дивіться кліп онлайн:
Зацініть також:
Читайте також: Сучасна українська музика: 5 молодих поп-співачок, які вкрадуть ваше серце
- 12 липня
-
20:53"Наша прадавня сила": Макс Гордєєв презентував пісню "Мольфар"
-
20:20"Нова пошта" тестує цифрові адреси – що це означає
-
19:53Кабачок в паніруванні: рецепт смачної закуски
-
19:22"Ми будемо жити!": Монатік випустив кліп на потужну пісню "From U to z"
-
18:56У КМВА пояснили, коли можна проводити масові заходи під час воєнного стану
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:22Від серпня зміняться умови продажу антибіотиків в Україні – МОЗ
-
17:54У Мінцифрі розповіли, як розпізнати фейкове фото в інтернеті
-
17:24Український мультфільм "Мавка" покажуть у понад 8 франкомовних країнах
-
16:52Клопотенко розповів, як засушити фрукти та ягоди на зиму: 3 способи
-
16:2113 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
15:50Співак Роман Скорпіон піснею подякував полякам: "Pocałuję"
-
15:24Як статус кандидата в ЄС допоможе Україні відновитись після війни
-
14:53Дударик презентував сьому пісню проєкту "Прийняття"
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:26Як заспокоїти себе під час війни: лайфхаки від психолога
-
13:56"І так буде з кожним": Січеславці показали, що чекає на ворожі танки – відео
-
13:28Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні: прогноз на 13 липня
-
12:55"Спонсор нашого фонду": юна чемпіонка світу з шашок розчулила Притулу
-
12:25На борту є таємні кімнати: працівниця круїзного лайнера здивувала мережу
-
11:55Ти робив мені каву: Анна Трінчер та MBreeze випустили нову емоційну пісню
-
11:24Як у Нью-Йорку готуються до ядерного удару: відео
-
10:52Канадська пошта випустила особливу марку на підтримку України
-
10:25Найгірші звички на кухні, про які варто забути назавжди
-
09:52Картинки з Днем Петра і Павла 2022: вітальні листівки, відкритки і фото
- 12 липня
-
18:22Від серпня зміняться умови продажу антибіотиків в Україні – МОЗ
-
15:24Як статус кандидата в ЄС допоможе Україні відновитись після війни
-
11:24Як у Нью-Йорку готуються до ядерного удару: відео
- 11 липня
-
18:30Звільнення острова Зміїний: як проходила спецоперація та яку російську техніку знищили ЗСУ
-
14:22Scorpions солідарні з Україною: музиканти підняли синьо-жовтий прапор на своєму концерті
-
12:30У Кобзона аншлаг: українські воїни влаштували "прожарку" окупантам – відео
-
10:18Енергодар – це Україна: ТНМК випустили потужний кліп на нову пісню
- 10 липня
-
18:26"Жест доброї волі": блогер висміяв окупантів епічною піснею – 18+
-
15:26Як впоратись з дратівливістю: проста вправа від психологів
-
13:19Артем Пивоваров – Ой на Горі: слухайте нову версію народної пісні
-
09:19Невідомі винаходи Тесли, які би кардинально змінили світ
- 09 липня
-
18:21Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 липня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:31З Україною не лише в серці: патріотичні татуювання українських зірок – фото
-
10:15Coldplay українською заспівали "Обійми" під час концерту у Варшаві – відео
- 08 липня
-
18:30Як безпечно жити й зоні бойових дій: 15 важливих кроків
-
14:53Тарас Тополя потролив російських коміків, які хотіли придбати трек гурту "Антитіла"
-
12:08Обережно, виплати від ООН, ЄС і навіть НАТО: нові шахрайські схеми
- 07 липня
-
18:30Олена Зеленська постала на обкладинці TIME
-
15:51Сучасна українська музика: 5 молодих поп-співачок, які вкрадуть ваше серце
-
11:54На Зміїному замайорів український прапор з посланням для окупантів: фото
-
10:53Як менше лаятись і почуватись краще: лайфхак від психолога
- 06 липня
-
18:32Українська авіація в дії: атаку Су-25 зняли на відео з кабіни пілота
-
15:51Як поводитися під час відпочинку біля водойми: поради від поліції
-
12:54Саймон, Джесі та Кені – чим займаються чотирилапі прикордонники
-
09:52Голлівудська зірка спродюсувала та озвучила документалку про битву за Харків