Ти робив мені каву: Анна Трінчер та MBreeze випустили нову емоційну пісню

Анна Трінчер з гуртом Mountain Breeze (MBreeze) випустили новий атмосферний кліп на пісню "Ти робив мені каву". Це ще один трек про кохання під час війни від виконавиці, який встиг припасти шанувальникам до душі.

Зірка серіалу "Школа" та талановита українська співачка Анна Трінчер разом з MBreeze потішили фанатів кліпом на свою пісню "Ти робив мені каву". Самі автори назвали цей трек "своєю дитиною, яка була створена та народжена від душі", пише Радіо MAXIMUM.

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"Contra spem spero нашого часу або Кохання під час війни". Сьогодні ми всі розлучилися, але не через сварки чи нелюбов, а через війну. Для багатьох з нас єдина можливість зустрітися з коханим – це зануритися в сновидіння, – ділиться Анна Трінчер.

Тим часом шанувальники вже встигли засипати новинку коментарями про те, що новий хіт пробирає до мурах та до сліз.

Анна Трінчер (feat. MBreeze) –Ти робив мені каву, дивіться кліп онлайн:

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