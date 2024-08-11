Ти – все моє життя: Монатік зворушливо привітав вагітну дружину з днем народження

У суботу, 10 серпня, Ірина, дружина популярного співака Дмитра Монатіка, відзначила свій день народження. Їй виповнилось 38 років.

Популярний артист привітав кохану у своїх соцмережах. Він присвятив їй зворушливий вірш.

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Співак опублікував чорно-біле спільне фото, на якому він закохано дивиться на Ірину. У привітальному вірші Дмитро пообіцяв любити дружину вічно, попри різні складнощі.

З днем народження, моя I.V. Дякую тобі за кожен день. За кожну ніч. Ти – все моє життя, – завершив публікація Монатік.

В коментарях до привітань приєдналися чимало представників українського шоу-бізнесу. Серед них, зокрема, співачки Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), Alyona Alyona.

"Неймовірні ви люди! Вітаю Ірішу, вітаю тебе! Вітаю ваших хлопців та крихітку в животику", – телеведуча Маша Єфросиніна .

. "З іменинницею! Вона просто Венера", – режисерка, продюсерка Олена Коляденко .

. "Ірочка, всіх благ і перемоги", – телеведучий Юрій Горбунов .

. "З іменинницею, найчудовіші! Щастя вам усім та многая літа", – телеведуча Іванна Онуфрійчук.

Нагадаємо, що на початку серпня зіркова родина оголосила, що вони вже незабаром стануть багатодітними батьками. Зараз Дмитро та Ірина виховують двох синів. Старший, Данило, народився у 2015 році. Молодший, Платон – 2017-го.

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