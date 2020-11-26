The Weeknd звинуватив Гремі у корупції: його підтримали інші зірки

Канадський попспівак Ейбел Макконен Тесфайе, відомий світові під псевдонімом The Weeknd, звинуватив керівництво музичної премії "Гремі".

Це сталося після того, як американська академія мистецтва і науки звукозапису опублікувала перелік музикантів, номінованих в 53 номінаціях, але виконавця в цьому переліку не виявилося.

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"Спільно плануєте виступ упродовж декількох тижнів, щоб в результаті вас не запросили? На мій погляд, нуль номінацій = ти не запрошений!", – написав співак у Instagram. Раніше The Weeknd звинуватив організаторів премії Греммі в корупції. "Гремі як і раніше корумпована. Ви заборгували мені, моїм шанувальникам", – написав він у Twitter.

Тим часом на підтримку The Weeknd висловився п'ятикратний володар Греммі, легендарний музикант Елтон Джон. "На мою скромну думку ... Blinding Lights (пісня з останнього альбому The Weeknd) – це Пісня року і Запис року", – написав Джон в Instagram, супроводивши пост хештегом #GrammySnub, який можна перекласти як #ДоганаГремі.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency... — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

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