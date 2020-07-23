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The Weeknd – Snowchild: новий анімаційний кліп підкорює мережу
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Популярний виконавець The Weeknd випустив свіжий кліп на сингл Snowchild, який вже підкорив серця фанатів. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Канадський музикант The Weeknd не припиняє тішити прихильників новинками і цього разу презентував мультиплікаційний кліп Snowchild, який вже за перші години зібрав понад мільйон переглядів.
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На ролику можна побачити, як виконавець мандрує містами і постійно стикається з неймовірними жінками, які перетворюються у пантер. Саме з ними The Weeknd доводиться боротись на своєму шляху.
The Weeknd – Snowchild, дивитись кліп онлайн:
The Weeknd - Snowchild, текст пісні:
I used to pray when I was sixteen
If I didn't make it then I'd probably make my wrist bleed
Not to mislead, turn my nightmares into big dreams
Whole squad mobbin' even though we only six deep
I was singing notes while my niggas played with six keys
Walking in the snow before I ever made my wrist freeze
I was blowing smoke, had me dizzy like Gillespie
Niggas had no homes we were living in the dead streets
You couldn't find me like I'm Hoffa
Cover girls jumping out the page like they pop ups
Spending all my money on these niggas that I brought up
Taking care of families for my brothers when they locked up
And I had nothing to believe in
Double cup leanin'
Couldn't even breathe and
For that money I was fiending
Cali was the mission but now a nigga leaving
Leaving, leaving into the night (into the night, into the night)
Now a nigga leaving, leaving
Leaving into the night
She like my futuristic sounds in the new spaceship
Futuristic sex give her Phillip K dick
She never need a man, she what a man need (man need)
So I keep on falling for her daily (daily)
We was at Coachella going brazy
Stack a couple M's like I was Shady (I was Shady)
Now I'm in Tribeca like I'm Jay-Z (Jay-Z)
Rockin' Sorayama like he pay me (pay me)
I just signed a new deal with Mercedes ('Cedes)
Got me movin' dirty like I'm Swayze (Swayze)
All my diamonds dancing like they Swayze (Swayze)
All my diamonds hitting like they Swae Lee (Swae Lee)
Jet so big got a business and a coach
Always livin' on the road, rockin' Louis a la mode, nigga
And for that money I been fiending
Cali was the mission but now a nigga leaving
Leaving, leaving into the night (into the night, into the night)
Now a nigga leaving, leaving
Leaving into the night, oh
Twenty mill' mansion, never lived in it (lived in it)
Zero edge pool, never dipped in it (dipped in it)
Superstar neighbor in my business (in my business, in my business)
Paparazzi tryna catch me slippin' (slippin')
Going on tour is my vacation (my vacation)
Every month another accusation (accusation)
Only thing I'm phobic of is failing (failing)
I was never blessed with any patience
So a nigga leaving, leaving, leaving into the night
Now a nigga leaving, leaving
Leaving into the night, oh
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