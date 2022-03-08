Потужність лише в уяві: росіяни запустили провальний фейк про свою армію

Російські окупанти не лише вдерлися на територію України, а й намагаються вдавати, що відомі політики на їхньому боці. Але вдається це не дуже добре, оскільки росіяни забувають про те, що інші люди знають англійську мову.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО розвінчали черговий фейк російської пропаганди, який поширюється в мережі. Цього разу окупанти вирішили перекласти по-своєму заяву держсека США Ентоні Блінкена, мовляв, "російська армія набагато перевершує українську та здатна "перемолоти" її".

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Щоправда, в рамках інформаційної війни росіяни забули, що чимало людей володіє англійською мовою та може перекласти оригінальну заяву Блінкена.

Насправді Державний секретар США Е. Блінкен 6 березня в інтерв’ю CNN сказав: "Розв’язана кремлівським лідером війна проти України приречена на поразку, і навіть попри отримання контролю над деякими українськими містами Путіну судилося програти через мужність і жорсткий опір українців", – пояснюють у Центрі протидії дезінформації.

Тому довіряйте лише перевіреній інформації, знаходьте першоджерела та не поширюйте новини, якщо ви у них не впевнені.

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