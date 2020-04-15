Потап – Дома: дивіться новий карантинний кліп репера, який знімала Каменських

Український репер Потап порадував своїх шанувальників черговою карантинною піснею "Дома". На своєму YouTube-каналі артист презентував і кліп на трек, в якому показує, як може вплинути на людину довге перебування вдома.

Потап в рамках свого сольного проєкту ПТП представив новий трек "Дома". Разом з піснею вийшов і кліп, до зйомки якого доклала руку дружина артиста, співачка Настя Каменських. Ролик був знятий відповідно до норм карантину – не виходячи з дому.

І ще: Потап – Карантин: слухайте пісню репера, яка покликана допомогти впоратися зі стресом

"Навіть коли ти закритий в чотирьох стінах зі своєю половинкою, житло перетворюється у в'язницю і атмосфера вимушеного ув'язнення не покидає, можна знайти способи відволіктися від проблем і розвеселити себе", – йдеться у коментарі під кліпом.

ПТП – Дома: слухайте онлайн нову пісню про карантин:

Дома: текст пісні

Как мне не сойти с ума дома

В четырёх знакомых

Стенах будто заключённый

Сижу дома

Как мне не сойти с ума дома

Это новая моя тюрьма

Моя зона

Дома

Как мне не сойти с ума дома

В четырёх знакомых

Стенах будто заключённый

Сижу дома

Как мне не сойти с ума дома

Это новая моя тюрьма

Моя зона

Дома

Как мне не сойти с ума дома

Если двигаться стал меньше я днепровского сома

Превратилась вдруг жена моя в квартирное зомби

Прячусь тихо по углам чтобы мой мозг был не сломлен

Перебежать

Как Джеки Чан

Из комнаты в комнату к своим вещам

Порыться в заначке

Не дольше чем час

Вернуться обратно

Уйти от леща

Ага

Я был готов

Я этого ждал

Чайник вскипает щас будет скандал

Нападай первым всегда

Раунд one

А ну-ка дорогая только не моргая

Не перегорает погляди моя любовь

Шмот

Перебираем

Дурака валяем

Это день на карантине без вайфая

Ооооо

Укатай уложи пока ловит 3G

Погоди

Давай спрячем ножи

Завтра уже будет новая жизнь

Дома

Как мне не сойти с ума дома

В четырёх знакомых

Стенах будто заключённый

Сижу дома

Как мне не сойти с ума дома

Это новая моя тюрьма

Моя зона

Дома

Как мне не сойти с ума дома

В четырёх знакомых

Стенах будто заключённый

Сижу дома

Как мне не сойти с ума дома

Это новая моя тюрьма

Моя зона

Слухайте також: Jerry Heil – НІНА ДОНТ СТРЕС: слухайте новий карантинний хіт