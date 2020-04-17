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Карантин з гумовою дівчиною: Остапчук розвеселив мережу пародією на пісню Little Big

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Володимир Остапчук - фото 1
Володимир Остапчук / instagram

Український шоумен Володимир Остапчук представив пародію на хіт UNO групи Little Big. У ролику, який називається "Нудно" ведучий пофантазував про те, що буде через 127 днів на карантині.

Володимир Остапчук перебуває на самоізоляції вдома. Саме карантинні будні й надихнули його на створення нової пародії, де показаний 127-й день пандемії. Так, у новому пародійному кліпі шоумен показує, що він нібито поправився на кілька десятків кілограмів і прокидається в ліжку з надувною секс-лялькою.

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Ведучий грає з "партнеркою" в приставку, випиває і танцює. Крім цього, у ролику Остапчук також закликав глядачів пожертвувати кошти для підтримки медиків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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