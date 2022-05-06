Представник Ізраїлю на Євробаченні 2022 заявив, що українці "повинні виграти все"

Співак Майкл Бен-Давид, який представлятиме Ізраїль на пісенному конкурсі Євробачення 2022, під час пресконференції підтримав Україну і сказав, що українці повинні вибороти перемогу не тільки в музичному конкурсі, але й у війні. Дивіться відео експресивної промови ізраїльтянина.

Після другої репетиції перед прямими ефірами Євробачення 2022 відбулася пресконференція. У спілкуванні з журналістами, представник від Ізраїлю розповів, що його мама з України й емоційно підтримав українців.

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Майкл Бен-Давид висловився про Україну і Kalush Orchestra – "вони повинні виграти усе". Співак мав на увазі, що те, що Україні пророкують перемогу на Євробаченні – це занадто мало, адже українцям потрібна перемога у війні.

"Усі говорять про те, що Україна на першому місці на Євробаченні, і я кажу, що це ніщо. Вони повинні виграти все. Вони мають перемогти та відвоювати свою країну. Не тільки Євробачення. Вони мають виграти усе. Тому що ніхто не розуміє, через що вони проходять зараз. Тож це дуже важко. І я сподіваюсь, це скоро закінчиться", – висловився артист.

Відомо, що мама співака – репатріантка з України, а його батько має грузинське походження. Тітка та племінники Майкла досі живуть в Києві й він з ними спілкується.

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