На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
The Prodigy випустив новий кліп з бійцівським клубом: відео
-
- 12
Британські електронники The Prodigy презентували свіжий ролик на трек Timebomb Zone, який нагадує справжній бойовик. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Гурт The Prodigy активно займається розкруткою свого свіжого альбому "No Tourists". Нещодавно колектив потішив прихильників потужним відео на трек Timebomb Zone, який входить до нової платівки.
І ще: Сучасні рок-пісні: альтернативні новинки тижня
Ролик вкотре нагадує короткометражний фільм, сюжет якого розгортається у бійцівському клубі, де перемагає тендітна дівчина, жорстоко знищуючи всіх противників. Дістається не лише бійцям, а й глядачам.
The Prodigy – Timebomb Zone, дивитись кліп онлайн:
Читайте також: Популярна музика: нові пісні від відомих виконавців
-
15:41Месники: Фінал: дивіться перший трейлер фільму онлайн
-
15:30Названо найбільш обговорюваний фільм у Twitter
-
15:15The Prodigy випустив новий кліп з бійцівським клубом: відео
-
14:52Принц Вільям потролив образ Кейт Міддлтон
-
14:31Леся Нікітюк ділиться новими знімками з відпочинку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:165 нових книг про минуле і майбутнє
-
13:53Mortal Kombat 11: стало відомо, коли вийде нова частина легендарної гри
-
13:34Снігопади та відлига: погода в Україні на вихідних
-
13:17Секс-робота для жінок навчили розмовляти і жартувати
-
12:54Серіал "Дуже дивні справи" отримає власну гру: відео
-
12:31Камбербетч потрапив на обкладинку українського підручника
-
12:15Сучасні рок-пісні: альтернативні новинки тижня
-
11:51Кумедні будні білок: фото. які викликають усмішку
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
11:19Чи шкідливо "сидіти нога на ногу": відповідь медиків
-
10:49Рятувальники оголосили попередження для українців
-
10:15Гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку
-
09:51Грайлива Белла Хадід у купальнику показала залаштунки зйомок
-
09:27Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій
-
08:54Гра престолів: перший тизер восьмого сезону
-
08:31Яку погоду очікувати в Україні 7 грудня
-
07:57Катя Осадча вразила шанувальників ультрастильним образом
-
07:33Chevrolet готує найбільш просунутий пікап
-
07:15Привітання з Днем ангела Катерини: побажання і картинки на іменини
-
14:165 нових книг про минуле і майбутнє
-
12:15Сучасні рок-пісні: альтернативні новинки тижня
-
10:15Гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку
-
07:15Привітання з Днем ангела Катерини: побажання і картинки на іменини
- 06 грудня
-
21:45Серіал Жити заради кохання 8 серія – дивитися онлайн фінал стрічки 6-12-2018
-
18:15Timberland – 45: цікаві факти про культові жовті черевики
-
16:21Як прикрашали ялинки 20 років тому: ностальгійні фото
-
13:50Популярна музика: нові пісні від відомих виконавців
-
12:20Фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку
-
10:15Новий рік 2019 у Карпатах - куди поїхати на відпочинок в Карпати
-
07:15Сухо та морозно: погода 6 грудня в Україні
- 05 грудня
-
21:45Серіал Жити заради кохання 7 серія – дивитися онлайн 5-12-2018
-
16:14Білл Гейтс назвав ТОП-5 книг 2018 року
-
14:20Гороскоп на 2019 рік за Східним календарем
-
12:15Найкращі бюджетні смартфони 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
-
10:23Погода на Новий рік 2019 в Україні – прогноз на 1 січня
-
07:56Дощі та штормовий вітер: погода 5 грудня в Україні
- 04 грудня
-
21:45Серіал Жити заради кохання 6 серія – дивитися онлайн 4-12-2018
-
19:45Експерти назвали продукти, які мають бути в раціоні жінки
-
15:21Міцний горішок: як виглядають зірки фільму зараз
-
12:15Де зустріти Новий рік 2019 в Україні: найкращі місця для святкування
-
10:15Привітання з Днем ангела Марії: побажання і картинки на іменини
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 4 грудня
- 03 грудня
-
21:45Серіал Жити заради кохання 5 серія – дивитися онлайн 3-12-2018
-
17:16Де зустріти Новий рік 2019 за кордоном: ідеальні країни для святкування