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The Prodigy випустив новий кліп з бійцівським клубом: відео

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The Prodigy – Timebomb Zone, дивитись кліп онлайн - фото 1
The Prodigy – Timebomb Zone, дивитись кліп онлайн

Британські електронники The Prodigy презентували свіжий ролик на трек Timebomb Zone, який нагадує справжній бойовик. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Гурт The Prodigy активно займається розкруткою свого свіжого альбому "No Tourists". Нещодавно колектив потішив прихильників потужним відео на трек Timebomb Zone, який входить до нової платівки.

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Ролик вкотре нагадує короткометражний фільм, сюжет якого розгортається у бійцівському клубі, де перемагає тендітна дівчина, жорстоко знищуючи всіх противників. Дістається не лише бійцям, а й глядачам.

The Prodigy Timebomb Zone, дивитись кліп онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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