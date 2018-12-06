Популярна музика: нові пісні від відомих виконавців

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного за доволі короткий відрізок часу. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони починають лунати у кожній маршрутці та на кожній станції. Слухай новинки закордонних виконавців за новий тиждень грудня разом з Радіо МАКСИМУМ:

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Популярна музика: нові пісні від відомих виконавців слухати онлайн:

Список треків:

Jaden Smith - GOKU

Kygo - Happy Now ft. Sandro Cavazza

Ariana Grande - thank u, next

Mark Ronson - Nothing Breaks Like a Heart ft. Miley Cyrus

Grimes - We Appreciate Power

Cheat Codes X Kim Petras - Feeling Of Falling

Tove Lo - Cycles

Gryffin - Bye Bye ft. Ivy Adara

Syence - Nice Girl

Sasha Sloan - Again

iamnotshane - LIFEGUARD

Audien - Rollercoaster ft. Liam O' Donnell

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