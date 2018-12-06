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Популярна музика: нові пісні від відомих виконавців

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Популярна музика тижня - фото 1
Популярна музика тижня

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного за доволі короткий відрізок часу. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони починають лунати у кожній маршрутці та на кожній станції. Слухай новинки закордонних виконавців за новий тиждень грудня разом з Радіо МАКСИМУМ:

І ще: Сучасна музика: плейлист нових рок-пісень листопада

Популярна музика: нові пісні від відомих виконавців слухати онлайн:

Список треків:

  • Jaden Smith - GOKU
  • Kygo - Happy Now ft. Sandro Cavazza
  • Ariana Grande - thank u, next
  • Mark Ronson - Nothing Breaks Like a Heart ft. Miley Cyrus
  • Grimes - We Appreciate Power
  • Cheat Codes X Kim Petras - Feeling Of Falling
  • Tove Lo - Cycles
  • Gryffin - Bye Bye ft. Ivy Adara
  • Syence - Nice Girl
  • Sasha Sloan - Again
  • iamnotshane - LIFEGUARD
  • Audien - Rollercoaster ft. Liam O' Donnell

Слухайте також: Названо три найбільш прослуховуваних музиканта року

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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