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Сучасні рок-пісні: альтернативні новинки тижня

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Сучасні рок-пісні грудня - фото 1
Сучасні рок-пісні грудня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за перший тиждень грудня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і різдвяні кавери від юних та відомих рок-гуртів. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нових рок-пісень тижня, слухати онлайн:

Список треків:

  • PALAYE ROYALE - You'll Be Fine
  • Modern Error - Separation Scars
  • Resolve - Carmela
  • CAPTIVES - Signs
  • Nothing More - Let 'Em Burn
  • Cory Wells "Blue Christmas" (Elvis Presley Cover)
  • Arborview - Wake Up
  • We Set Signals - All I Want For Christmas
  • The Word Alive - Human [feat. Sincerely Collins]
  • GroundCulture - Catalyst
  • GroundCulture - Deviate
  • GroundCulture - Confessions
  • GroundCulture - Sculptures
  • Halsey - Without Me (Cover by Flight Paths)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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