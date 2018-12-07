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Сучасні рок-пісні: альтернативні новинки тижня
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Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за перший тиждень грудня!
Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і різдвяні кавери від юних та відомих рок-гуртів. Насолоджуйтесь:
Новинки попереднього тижня слухайте тут
Плейлист нових рок-пісень тижня, слухати онлайн:
Список треків:
- PALAYE ROYALE - You'll Be Fine
- Modern Error - Separation Scars
- Resolve - Carmela
- CAPTIVES - Signs
- Nothing More - Let 'Em Burn
- Cory Wells "Blue Christmas" (Elvis Presley Cover)
- Arborview - Wake Up
- We Set Signals - All I Want For Christmas
- The Word Alive - Human [feat. Sincerely Collins]
- GroundCulture - Catalyst
- GroundCulture - Deviate
- GroundCulture - Confessions
- GroundCulture - Sculptures
- Halsey - Without Me (Cover by Flight Paths)
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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