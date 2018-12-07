Сучасні рок-пісні: альтернативні новинки тижня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за перший тиждень грудня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і різдвяні кавери від юних та відомих рок-гуртів. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нових рок-пісень тижня, слухати онлайн:

Список треків:

PALAYE ROYALE - You'll Be Fine

Modern Error - Separation Scars

Resolve - Carmela

CAPTIVES - Signs

Nothing More - Let 'Em Burn

Cory Wells "Blue Christmas" (Elvis Presley Cover)

Arborview - Wake Up

We Set Signals - All I Want For Christmas

The Word Alive - Human [feat. Sincerely Collins]

GroundCulture - Catalyst

GroundCulture - Deviate

GroundCulture - Confessions

GroundCulture - Sculptures

Halsey - Without Me (Cover by Flight Paths)

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