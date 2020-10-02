The Pink Phantom: дивіться спільний кліп гурту Gorillaz та Елтона Джона

Гурт Gorillaz представила сьомий епізод свого YouTube-шоу "Song Machine". Для нього музиканти об'єдналися зі співаком Елтоном Джоном і репером 6LACK, записавши трек під назвою "The Pink Phantom". Дивіться мультяшний кліп на Радіо МАКСИМУМ!

У ролику можна побачити мультиплікаційну версію Елтона Джона, образ якого по-своєму інтерпретує 2D – вокаліст та клавішник Gorillaz.

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Gorillaz – The Pink Phantom ft Elton John: дивіться новий яскравий кліп

Нагадаємо, композиція "The Pink Phantom" разом з іншими піснями першого сезону "Song Machine" увійде в новий альбом Gorillaz "Strange Timez". Послухати його можна буде вже 23 жовтня, а зараз він доступний попереднього замовлення.

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