The New Yorker відсторонив журналіста за мастурбацію під час робочого дзвінка в Zoom

Журнал The New Yorker відсторонив від роботи журналіста Джеффрі Тубіна за мастурбацію у відеочаті Zoom під час дзвінка співробітників видання та радіо WNYC. Репортер вибачився за цей інцидент.

Цей дзвінок був моделюванням виборів. За словами двох учасників, які захотіли залишитися анонімними, неясно, скільки бачила кожна людина. При цьому обидва сказали, що самі помітили, як Тубін мастурбував. Джерела додали, що коли учасники дзвінка повернулися з перерви, журналіст опустив камеру і було видно, як він торкається свого пеніса. Потім Тубін відключився, але тут же повернувся в конференцію, мабуть, не підозрюючи, що його колеги щось помітили.

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Джеффрі Тубін

Я зробив прикру дурну помилку, вважаючи, що був за кадром. Я перепрошую у дружини, сім'ї, друзів і колег. Я вважав, що мене не видно в Zoom. Я думав, що ніхто з учасників відеоконференції мене не побачить. Я думав, що відключив відео, – сказав Тубін.

Представник New Yorker Наталі Раабе заявила, що Тубін відсторонений від посади на час розслідування того, що сталося. Головний редактор журналу Девід Ремнік написав в листі всім штатним співробітникам: "Як ви, можливо, читали сьогодні в різних новинах, один з наших авторів, Джефф Тубін, був відсторонений від роботи після інциденту під час дзвінка в Zoom. Будьте впевнені, що ми серйозно ставимося до цього питання і займаємося ним".

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