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Коронавірус Карантин 1 вересня

Політик під час конференції в Zoom поставила перед камерою своє фото: епічне відео

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Політик під час конференції в Zoom поставила перед камерою своє фото: епічне відео - фото 1

Представниця конгресу від Руху національного відродження Валентина Батрес Гуадаррама з Мехіко під час конференції в Zoom поставила перед камерою свій портрет і відлучилася.

На оприлюднених в Twitter кадрах показано, як політик залишає своє місце і ставить в Zoom штучний фон зі своєю фотографією. Видно, як її рука періодично потрапляє в кадр, порушуючи цілісність зображення.

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"Я думав, ви так уважно слухаєте мою промову, поки не зрозумів, що це фотографія", – прокоментував інцидент Хорхе Гавіно, заступник Партії демократичної революції, який виступав на зборах.

Валентина визнала помилку і в своє виправдання пояснила, що у неї виникли технічні труднощі. "Я погано знайома з цифровими технологіями і через це зробила помилку. Я встановила шпалери, які показували мою фотографію. Хотіла звернутися за технічною допомогою і відлучилася на секунду, якщо ви повністю перегляньте відео, то помітите, що під час сесії я ворушуся", – написала жінка в Twitter.

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Джерело: indianexpress
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