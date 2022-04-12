Компенсація за зруйноване житло: скільки українців уже подали заявки у Дії

Не так давно розробники порталу Дія анонсували можливість залишити заявку про зруйнований будинок в наслідок воєнних дій окупантів. У Мінцифрі розповіли, скільки ж українців скористалися новою функцією на сьогодні.

Так, у пресслужбі порталу Дія зазначили, що за час роботи послуги (а це майже 2 тижні) отримали уже понад 66 тисяч заяв від українців про пошкоджене майно через російське вторгнення.

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За даними Мінцифри, команда цілодобово обробляє ці заявки користувачів, щоб потім команда експертів могла провести оцінку майна та допомогти якнайшвидше відновити зруйновані будинки.

Дякую, що ви допомагаєте нам збирати всю інформацію для експертів та комісії, які згодом будуть проводити оцінку житла, – йдеться у повідомленні.

Як у Дії залишити заявку на відновлення пошкодженого житла

Відкрийте додаток Дія та у розділі "Послуги" виберіть "Пошкоджене майно"; Заповніть форму, вказавши потрібну інформацію. Очікуйте інформації про початок процедури оцінки та компенсації, які згодом буде визначено урядом.

Важливо! Вносити дані потрібно лише щодо вашого власного житла. Одна людина не може подати заяву на весь будинок, а лише на свою квартиру.

Як подати заяву про пошкоджене майно в Дії: дивіться відео

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