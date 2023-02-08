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Скільки українців досі слухають російську музику – дослідження

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Колаж Радіо Максимум - фото 1
Колаж Радіо Максимум

OSINT-спільнота Molfar провела дослідження про те, як змінилися музичні вподобання українців протягом війни, яку розпочала росія.

Кількість російських виконавців за перше півріччя повномасштабної війни найбільша на платформах Spotify (48%) та Apple Music (27%), йдеться в аналітиці Molfar.

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Серед того, що саме українці слухали, фахівці виділили 100 найкращих композицій на кожному музичному стримінговому сервісі за локацією "Україна" й поділили їх на пʼять категорій за виконавцями:

  • росіяни (ru)
  • білоруси (by)
  • українські співаки й гурти, які на момент вторгнення жили та працювали в Росії (UA*)
  • українці (UA) і всі інші

Дослідження показало, що російські композиції й далі залишаються в чартах на музичних платформах. А слухають музику російських окупантів приблизно 20% українців.

Яку музику слухали українці у 2022 році - фото 519459
Яку музику слухали українці у 2022 році / Molfar

Також у Molfar розповіли про важливі зміни, що відбулись за друге півріччя повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

  1. Кількість російських виконавців на всіх платформах або не змінилась, або зменшилась, окрім Deezer – влітку 2022 в чарті “100 найкращих треків” був лише один російський виконавець, взимку 2023 вже два.
  2. Кількість українських виконавців на всіх платформах також зменшилась, причому суттєво: на 14% – в Youtube Music, на 11% – у Deezer, на 9% – у Shazam, і на 8% – у Deezer.
  3. Зміни за друге півріччя говорять про збільшення української самосвідомості – тепер на всіх стрімінгових музичних платформах українських виконавців суттєво більше, аніж російських.
Яку музику слухали українці у 2022 році - фото 519460
Яку музику слухали українці у 2022 році / Molfar

Найбільше російських виконавців – у жанрі phonk та реп.

Яку музику слухали українці у 2022 році - фото 519461
Яку музику слухали українці у 2022 році / Molfar

Замість висновку Molfar пише: "двома словами: боротьба триває".

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