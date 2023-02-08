The New York Times показав відомі місця у Туреччині до та після землетрусу

На фотографіях можна побачити Мечеть в Малатьї, готель Авсар, готель-курорт "Trend Garden" та Замок Газіантеп.

6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини та на території Сирії стався потужний землетрус. Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим з 1939 року, пише Радіо Максимум з посиланням на The New York Times.

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Перший землетрус магнітудою 7,7 бала стався о 4.17 ранку за місцевим часом, після нього було зафіксовано 42 афтершоки, магнітуда найсильнішого становила 6,6.

Було/Стало

The New York Times

The New York Times

Підземні поштовхи простягаються на понад 300 кілометрів уздовж зони розлому, яка розірвалася на півдні Туреччини, орієнтована з південного заходу на північний схід і простягається від кордону з Сирією через провінцію Малатья.

Було/Стало

The New York Times

The New York Times

Було/Стало

The New York Times

The New York Times

Було/Стало

The New York Times

The New York Times

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