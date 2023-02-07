Для життя на Марсі – будинок з грибів пройшов перший етап перевірки

Прототип будинку з грибів затверджений. У майбутньому таку модель відправлять на Місяць.

Американське архітектурне бюро Red House разом із NASA і вченими з Массачусетського технологічного інституту придумали новий матеріал будівництва модулів для колонізації планет, пише Euronews.

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Житло створене із суміші водоростей та міцелію – підземною мережею сполучних волокон грибів, що діє як клей для зв'язування біомаси. Матеріал виходить міцнішим за бетон.

Однак біомасу буде складніше виробляти в космосі, оскільки там немає біології… немає нічого, на чому міг би рости міцелій", – йдеться в статті Euronews.

Проєкт готується як для Місяця, так і для Марса. Вирощені грибні будинки повинні захистити колонізаторів від космічної радіації.

Прототип будинку з грибів уже пройшов перший, "земний" етап перевірки NASA. Зараз архітектори розробляють його дизайн. Після цього 15-сантиметрову модель будинку відправлять на Місяць.

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