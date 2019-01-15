The New York Times назвав 5 країн, які варто відвідати у 2019 році

Американське видання The New York Times опублікувало список міст, які необхідно відвідати у 2019 році.

Так, перше місце в рейтингу зайняло місто Пуерто-Ріко. На другій сходинці опинився древній археологічний комплекс Хампі в Індії, а третє ж місце зайняло місто Санта-Барбара, яке розташоване в США. Четверте місце в рейтингу зайняла Панама, а п'яте – німецьке місто Мюнхен.

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Наслоджуйтеся мотивуючими красотами світу і гайда у мандри:

Пуерто-Ріко

Хампі

Санта-Барбара

Мюнхен

Панама

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