Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

The New York Times назвав 5 країн, які варто відвідати у 2019 році

  • 5
Пуерто-Ріко - фото 1
Пуерто-Ріко / tpg

Американське видання The New York Times опублікувало список міст, які необхідно відвідати у 2019 році.

Так, перше місце в рейтингу зайняло місто Пуерто-Ріко. На другій сходинці опинився древній археологічний комплекс Хампі в Індії, а третє ж місце зайняло місто Санта-Барбара, яке розташоване в США. Четверте місце в рейтингу зайняла Панама, а п'яте – німецьке місто Мюнхен.

І ще: У скільки обійдеться безбілетний проїзд у Європі

Наслоджуйтеся мотивуючими красотами світу і гайда у мандри:

Пуерто-Ріко - фото 301456
Пуерто-Ріко
Хампі - фото 301454
Хампі
Санта-Барбара - фото 301453
Санта-Барбара
Мюнхен - фото 301455
Мюнхен
Панама - фото 301452
Панама

Читайте також: Мандрівка у Венецію стане дорожчою

Джерело: nytimes
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 2577
Старий Новий рік 2019: традиції, прикмети і заборони
  • 13 cічня, 18:22
  • 1989
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1027813
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл