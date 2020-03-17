The Midnight Gospel: тизер серіалу від творця Часу пригод

У мережі з'явився перший трейлер до нового анімаційного серіалу "The Midnight Gospel" від творців шалено популярного "Часу пригод". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix потішив шанувальників не зовсім дитячих анімаційних серіалів промо до "The Midnight Gospel", дата виходу якого запланована вже на 20 квітня.

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Новеньке шоу від творця "Часу пригод" зосередиться на космічного просторі та інтерв'ю з мешканцями далеких світів. Якщо ви сумували за Фінном і Джейком, то це буде ще дивніша версія їх світу.

Сюжет розповідає про Кленсі, який вирішує заробити грошей завдяки симулятору мультивсесвіту. Прилад працює не надто добре, але це не заважає головному герою мандрувати світами та розпитувати різних істот про їхні будні.

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