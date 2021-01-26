The Medium: новий трейлер і фінальні системні вимоги найочікуванішого хорору

Студія Bloober Team, творці Observer і Layers of Fear, випустили новий трейлер і оновили системні вимоги для свого майбутнього хорору The Medium.

Судячи з опублікованих даних, жахітняк доволі вимогливий до "заліза": щоб запустити гру в дозволі 2560x1440 при 30 fps знадобляться відеокарта GeForce RTX 2060 Super або Radeon 5700 XT.

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А щоб пограти на низьких у Full HD при 30 кадрах на секунду потрібна збірка з GeForce GTX 1060, GTX 1650 Super або Radeon R9 390X.

Нагадаємо, що The Medium розповість про медіума Мірану. Дівчина живе у двох паралельних світах, в одному з яких (примарному) її переслідують кошмари про загиблу дитину. Щоб розібратися в ситуації Мірана починає досліджувати обидва світи. атмосферний хорор The Medium вийде 28 січня на ПК, а також Xbox Series X і S.

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