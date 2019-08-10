Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Рецепти

The Lost Okoroshi: з'явився трейлер сюрреалістичного фільму про духів предків

  • 13
The Lost Okoroshi: з'явився трейлер сюрреалістичного фільму про духів предків - фото 1

У мережі можна переглянути трейлер сюрреалістичного нігерійського фільму про єднання з духами предків. У вересні цю картину режисера Абби Макама покажуть на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Дивіться трейлер онлайн.

Світова прем'єра фільму відбудеться на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, який пройде з 5 по 15 вересня. The Lost Okoroshi показує мману – традиційний маскарад народу ігбо в південно-східній Нігерії та важливу частину місцевої культури. Люди одягають маски й танцюють, щоб спілкуватися з богами та духами предків.

І ще: Три психологічних трилери, які здивують вас

Вийшов трейлер фільму нігерійського кінематографіста Абби Макама The Lost Okoroshi. Картина розповідає про життя молодого хлопця, який працює охоронцем: він починає бачити сни, в яких намагається сховатися від дивних істот в костюмах і масках. Дізнавшись, що ці істоти – духи його предків, головний герой перестає тікати й бере участь в традиційному для нігерійської культури маскараді. Це призводить до того, що уві сні він випадково перетворюється в одну з цих істот, не може повернутися назад – і змушений займатися своїми повсякденними справами в такому вигляді.

The Lost Okoroshi – другий повнометражний художній фільм режисера. Раніше Абба Макама знімав документальне кіно для телеканалу Al Jazeera. Прем'єра дебютної картини Макама Green White Green у 2016 році також відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

До теми: Фільми і серіали про секс: рейтинг ТОП 15 для дорослих і не тільки

Джерело: bird in flight
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії
  • 06 серпня, 16:21
  • 525
ТЕСТ: Впізнай, чиї це зіркові губи!
  • 07 серпня, 18:00
  • 399
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1673925
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз