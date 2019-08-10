The Lost Okoroshi: з'явився трейлер сюрреалістичного фільму про духів предків

У мережі можна переглянути трейлер сюрреалістичного нігерійського фільму про єднання з духами предків. У вересні цю картину режисера Абби Макама покажуть на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Дивіться трейлер онлайн.

Світова прем'єра фільму відбудеться на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, який пройде з 5 по 15 вересня. The Lost Okoroshi показує мману – традиційний маскарад народу ігбо в південно-східній Нігерії та важливу частину місцевої культури. Люди одягають маски й танцюють, щоб спілкуватися з богами та духами предків.

І ще: Три психологічних трилери, які здивують вас

Вийшов трейлер фільму нігерійського кінематографіста Абби Макама The Lost Okoroshi. Картина розповідає про життя молодого хлопця, який працює охоронцем: він починає бачити сни, в яких намагається сховатися від дивних істот в костюмах і масках. Дізнавшись, що ці істоти – духи його предків, головний герой перестає тікати й бере участь в традиційному для нігерійської культури маскараді. Це призводить до того, що уві сні він випадково перетворюється в одну з цих істот, не може повернутися назад – і змушений займатися своїми повсякденними справами в такому вигляді.

The Lost Okoroshi – другий повнометражний художній фільм режисера. Раніше Абба Макама знімав документальне кіно для телеканалу Al Jazeera. Прем'єра дебютної картини Макама Green White Green у 2016 році також відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

До теми: Фільми і серіали про секс: рейтинг ТОП 15 для дорослих і не тільки