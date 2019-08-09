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Три психологічних трилери, які здивують вас

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Кадр з фільму Таксист - фото 1
Кадр з фільму Таксист / filmix

Чому б не відірватися від звичних відчуттів повсякденного життя і не потрапити у чужу голову? Пропонуємо вам три фільми, від яких ви не зможете відірватися!

Запаморочення

Стрічку зняв Альфред Хічкок ще в 1958 році. Головний герой – колишній поліцейський детектив Скотті Фергюсон дуже боїться висоти. Його найняли, щоб стежити за дружиною свого друга, яка втратила розум. Однак чим далі Фергюсон занурюється в деталі справи, тим менше він упевнений в реальності того, що відбувається.

Укриття

Коли молодий батько розуміє, що не може вибити апокаліптичні видіння зі своєї голови, він ставить собі питання: що він і його родина повинні зробити з передбачуваним штормом? Герой створює укриття від штормів на своєму задньому дворі і затикає рота усім скептикам. Однак, може, це все тільки в його голові?

Таксист

Після війни у ​​В'єтнамі самотній ветеран влаштовується на роботу в таксі. Попри роботу, яка пов'язана зі спілкуванням, він стає ще більш відірваним від реальності. У міру того, як його психічне здоров'я слабшає, головний герой стає сповнений рішучості врятувати світ. Таксист починає з плану замаху на політика і, в кінцевому підсумку, намагається врятувати дитину з лап сутенера...

Що подивитися: Фільми і серіали про секс: рейтинг ТОП 15 для дорослих і не тільки (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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